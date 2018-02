Bucsi Réka filmjét díjazták a Berlinalén

A rövidfilmeknek odaítélhető három díj egyikét Bucsi Réka animációs alkotása kapta az idei Berlini Filmfesztiválon. A héten zajló rendezvényről, illetve a magyar versenyzőkről korábban írtunk már, kiemelve Bogdán Árpád Genezis című játékfilmjét, illetve Bucsit, aki előzőleg a Love-val és a Symphony no. 42-vel is jelen tudott lenni a Berlinalén. Solar Walk című műve az Audi Short Film Awardot kapta meg, míg rövidfilmek közül az Arany Medvét Ines Moldavsky, az Ezüst Medvét pedig Samuel Ishimwe alkotása vihette haza. A Solar Walkot korábban galaktikus utazásként írta le Bucsi Réka, az MTI januári cikke szerint kifejtve: „A kozmikus káosz megjelenítése, egy szürreális trip az egész, nem a mély filozofikus kérdéseken van a hangsúly. Ez egy feel good movie, könnyen nézhető animációs orgia.”

A fesztivál fődíját, az Arany Medvét zsinórban a második évben nyerte el női rendező filmje. Emlékezetes, tavaly Enyedi Ildikó szarvasos szerelmi drámáját, a Testről és lélekrőlt jutalmazták. A sikermenet azóta is tart, most épp a legjobb külföldi filmnek járó Oscar-díjért szurkolhatunk. Az idei Arany Medvét ugyanakkor egy ellentmondásosabb produkció kapta: a román Adina Pintilie filmje, a Touch Me Not egyszerre feszegeti a filmnyelv, a fikció, illetve az intimitás határait. Akinek Gaspar Noé néhány évvel ezelőtti félpornója, a Szerelem soknak bizonyult, az feltehetőleg Pintilie alkotásáról sikítva menekülhet: a Touch Me Not mindent megmutat, akár akarta a néző valaha is látni, akár nem. A mű egyébként megkapta a legjobb elsőfilmnek járó elismerést is.

A legjobb rendezőnek járó Ezüst Medvét Wes Anderson kutyás disztópiája, az Isle Of Dogs kapta, az elismerést pedig Bill Murray vette át. – Soha nem gondoltam volna, hogy kutyaként állok munkába, és medvével térhetek haza – ironizált a Deadline cikke szerint. A fesztivál résztvevői közül sokan kiemelték korábban Erik Poppe filmjét, a Breivik által elkövetett tömegmészárlást dramatizáló Utoya – July 22-t, de ez a mű díj nélkül térhetett haza. A zsűrielnök, Tom Tykwer egyébként már a szombat esti díjátadó elején elmondta, hogy meglepetésekre lehet számítani.

A fesztivál második díját, az Ezüst Medvét Malgorzata Szumowska mozijának, a Twarznak ítélték oda, míg az Alfred Bauer-díjat Marcelo Martinessi és a The Heiresses vihette haza. A legjobb színésznő szintén ebből a filmből Ana Brun lett, míg a legjobb színész a La Prière főhőse, Anthony Bajon. Forgatókönyvek közül pedig a Museo íróit, Manuel Alcalát és Alonso Ruizpalacios-t jutalmazták idén.