Casey Affleck inkább nem megy el az Oscar-gálára

Nem ő fogja átadni a legjobb színésznőnek járó elismerést, és nem is vesz részt az Oscar-gálán Casey Affleck – közölte a Deadline. Mint a lap írta, a színész nem akarta elterelni a figyelmet a színésznők teljesítményéről, ezért úgy döntött, inkább hátrébb lép. A #MeToo-kampány elindulása után néhány hónappal Affleck attól tartott: korábbi ügye miatt a jelenléte vitákat, felháborodást fog kiváltani.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A régi város főszereplőjét két olyan nő vádolta meg szexuális zaklatással, akik részt vettek az általa rendezett 2010-es I’m Still Here forgatásán. Egyikük szerint Affleck bemászott az ágyába, miközben ő aludt, míg a másik állította: a filmsztár erőszakkal megragadta, hogy így törje le ellenállását. Mindkét nő arról beszélt, hogy Affleck verbálisan is alázta őket, továbbá azzal a céllal, hogy szexet kényszerítsen ki, bezárkózott velük a hotelszobájukba. Az egyik áldozat kétmillió, a másik 2,25 millió dollárt követelt a színész-rendezőtől. Végül peren kívül megegyeztek. A vádakat egyébként Affleck tagadta.

Általában az adja át a legjobb színésznőnek járó Oscart, aki előzőleg a legjobb színésznek bizonyult, és fordítva is ez a helyzet áll fenn. Affleck ezt a hagyományt töri most meg, hogy elkerülje az újabb kínos vitákat és jeleneteket. Emlékezetes: a tavalyi díjátadó, A szobából ismert Brie Larson szándékosan nem tapsolta meg a színészt, miután kihirdette őt győztesként.