Catherine Deneuve: Az aláírt szöveg nem védte a zaklatást

Egy héttel azután, hogy nyílt levélben álltak ki francia értelmiségiek az „ostromlás szabadsága” mellett, Catherine Deneuve a Libération-nak írt szövegében tette egyértelművé korábbi álláspontját. Ismert: a színésznő is kiállt azon állásfoglalás mellett, ami a férfiakkal szembeni feljelentéskampányt emlegetett, és elítélte a Harvey Weinsteinnel szembeni vádak keltette „puritanizmust”. „A nemi erőszak bűntény, de a makacs vagy ügyetlen flörtölés nem az, és a nők körüli legyeskedés sem macsó agresszió” – állt a levélben, amit a Le Monde tett közzé.

A #Metoo-kampánnyal kapcsolatos egyes megnyilvánulásokat bíráló szöveg miatt sokan viszont felháborodtak, és úgy vélték, az aláírók megpróbálják „visszaépíteni a hallgatás falát”. „A Le Monde-ban megjelent levél aláírói szándékosan összekeverik a tiszteleten és gyönyörön alapuló csábítást az erőszakkal” – írták a válaszcikk szerzői.

A francia Libération vasárnap este tette közzé Catherine Deneuve válaszlevelét, melyben reagált az őt ért kritikákra. A nap szépe sztárja egyben elhatárolódott több más aláírótól, és bocsánatot kért azon áldozatoktól, akiket sokkolhatott korábbi kiállása.

„Igen, szeretem a szabadságot. Ezt a korszellemet viszont nem, aminek jegyében mindenki úgy érzi, jogában áll mások felett ítélkezni” – írta a színésznő. Deneuve úgy látja, ma a közösségi hálón történő egyszerű feljelentések rendre büntetést, lemondatást és gyakran médialincselést vonnak maguk után. Akad színész, akit digitálisan eltüntethetnek a már felvett filmből, egy nagy new york-i intézet vezetőjét pedig lemondathatják, mert harminc évvel ezelőtt megfogta valaki fenekét – fogalmazott a filmcsillag. Hozzátéve: nem arról van szó, hogy felmentene bárkit is, és nem mond semmit ezen férfiak esetleges bűnösségéről, mert nem hivatott rá. Kevesen azok – tette hozzá.

Deneuve a levele szerint attól tart, hogy a mostani hullám manipulációhoz és akár ártatlanok öngyilkosságához is vezethet. Az eredeti szöveget, amit kellőképp erőteljesnek talált, emiatt is írta alá. Ugyanakkor ezúttal megjegyezte: szeretné kifejezni egyet nem értését több társával is, akik meghamisították a szöveg igazi szellemiségét. „Arról beszélni egy tévéműsorban, hogy a nő akár élvezhette is az erőszakot, rosszabb, mint szembeköpni az efféle bűncselekményt elszenvedetteket – jegyezte meg. – Természetesen a szöveg sehol nem állította, hogy a zaklatás jó lenne. Ha így lenne, nem írtam volna alá” – tette hozzá.

Ahogy a filmsztár írta, tizenhét éves kora óta dolgozik színésznőként, így természetesen bőven tapasztalt már tapintatlan viselkedést társai részéről. Emellett kolléganőitől számos történetet hallott arról is, befolyásos filmesek miként éltek vissza hatalmukkal. Elmondása szerint mindig a függelmi pozíció teremti meg az ilyen helyzeteket, a csapda pedig bezárul, amint lehetetlen nemet mondani az állás kockáztatása nélkül. A megoldást „fiaink és lányaink” tanításában, továbbá a cégeknél meglévő biztonsági intézkedések fejlesztésében látja.

A színésznő végül hozzátette, a nyílt levelet főként a művészetek védelmében írta alá. „Leonardo da Vinci-t pedofilnak fogjuk bélyegezni, és eltüntetjük a festményeit? Leakasztjuk Gauguint a múzeumok falairól? Elpusztítjuk Egon Schiele rajzait?” – sorolta. Deneuve szerint gyakran támadják őt azzal, hogy nem feminista. – Kell emlékeztetnem, hogy egyike voltam annak a 343 „rosszéletű nőszemélynek” Marguerite Duras és Françoise Sagan mellett, akik aláírták Simone de Beauvoir nyilatkozatát a reproduktív jogok szabadsága mellett? – tette fel a kérdést. Hozzátéve, ezt szeretné üzenni azon „konzervatívoknak, rasszistáknak és fundamentalistáknak” is, akik stratégiailag úgy találták jónak, hogy ezúttal mellette sorakozzanak fel.