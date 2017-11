Dombrovszky Linda balerinái nyertek a patinás berlini filmfesztiválon

A huszadik század egyik legnagyobb tragédiáját élték túl a balett táncosnak készülő Kolozs ikrek – olvasható az Interfilm oldalán, ahol közzétették az örömhírt: Dombrovszky Linda Volt egyszer két balerina című alkotása lett a patinás berlini filmfesztivál legjobb dokumentumfilmje idén.

Hogy a német szerkesztők pontosan melyik történelmi tragédiára gondolnak azok közül, amelyek a múlt század Magyarországán végigsöpörtek, nem egyértelmű, de tény, a legidősebb magyar egypetéjű ikerpár, Kolozs Éva és Veronika sorsa már viráguk teljében megpecsételődött. Hiába volt príma szerződésük a berlini Wintergartenben, a második világháború kitörésével haza kellett térniük, és a kommunista diktatúra kiépülését követően itthon is folytatódtak megpróbáltatásaik. A jómódú polgárcsaládtól államosított vendéglő nem volt elég a rendszernek, a családot kitelepítették, mindannyian indexre kerültek és a lányok végleg búcsút inthettek a művészkarriernek.

Dombrovszky Linda megkapóan kedves portréfilmben mutatja be a 95 éves Kolozs testvéreket, akik nem egyszer mulatságos jelenetekben idézik fel a múltat, az egyikük által írt és rajzaival gazdagon illusztrált naplót lapozgatva, amelyek Bányai Zsuzsanna animációival szellemesen elevenednek meg a filmvásznon. A keserédes történet mentes a hatásvadász megoldásoktól, a két nő történetén keresztül a néző mégis hiteles képet kap olyan emberi sorsokról, amelyek nagyon jellemzőek voltak a huszadik századi Magyarországra.

A német főváros egyik legrégebbi filmfesztiválján most első helyezéssel jutalmazott dokumentumfilmnek, amely Hartung Dávid operatőri és Batka Annamária vágói munkáját is dicséri, nem ez az első kitüntetése. Az állami támogatás nélkül készült Volt egyszer két balerina az idei GoDebut European Film Festival legjobb dokumentumfilmje lett és a második díj mellett a közönségdíjat is elhozta a Malter Filmfesztiválról.