Egyre többen sajnálják, hogy Woody Allennel dolgoztak

A zaklatási botrányok nyomán újra a felszínre került az elmúlt hetekben Woody Allen esete is, és úgy tűnik, ezúttal már nem a teljes hallgatás a válasz a történtekre. Közismert, hogy a rendezőt évek óta vádolja szexuális abúzussal nevelt lánya, Dylan Farrow. Az Annie Hall és a Manhattan alkotója viszont tagadja ezeket az állításokat, karrierjében pedig nem is okoznak olyan törést a vádak, mint a Kevin Spacey-vel szemben nemrég megfogalmazottak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Úgy tűnik viszont, mégsem mindenki büszke rá, hogy az elmúlt évek során együtt dolgozott a rendezővel. Közéjük tartozik Greta Gerwig színésznő-rendező is, akit a 2012-es Rómának szeretettel című filmben láthattunk, nemrég pedig elkészítette rendkívül pozitív kritikai fogadtatásban részesült filmjét, a Lady Birdöt. Az alkotás egyébként négy jelöléséből kettőt díjra tudott váltani a Golden Globe-díjátadón.

Mint egy keddi kerekasztal-beszélgetésen Gerwig elmondta, „ha tudtam volna, amit most tudok, nem szerepeltem volna a filmben.” Pár nappal korábban pedig megjegyezte: nem volt lehetősége olyan mélyebb beszélgetésre, ami segítette volna, hogy egyik vagy másik oldalon állást foglaljon. Mindenesetre azóta sem dolgozott Allennel, és állítása szerint a jövőben sem fog már. Dylan Farrow egyébként név szerint említette is a színésznőt egy 2017 októberi szövegében, amiben a rendezővel együttműködő A-listás sztárokat sorolt. Közöttük említette Kate Winsletet és Blake Lively-t is, akik bár kiálltak a me too-hashtaggel felszólalók mellett, mégis eközben közreműködtek a zaklatással vádolt Allen filmjeiben.

Greta Gerwiget így is többen kritizálták, amiért vasárnap kikerülte a kérdést, míg mások sajnálatosnak nevezték, hogy megint csak a nőket veszik elő e tekintetben. Az Allennel dolgozó férfiakat viszont eközben senki nem kérte számon, miért is működnek együtt a filmessel.

„Dylan Farrow 2014-es és 2017-es szövegei rádöbbentettek arra, hogy én is csak növeltem egy másik nő fájdalmát, ettől a felismeréstől pedig majd' megszakadt a szívem” – jelentette ki kedden a Lady Bird alkotója. Gerwig különleges esteként írta le az átpolitizált Golden Globe-díjátadót, és úgy vélte, fordulópontot jelenthet a nők számára.

Szuperplán hírlevél Hírlevél fimkritikákkal és filmes cikkekkel a mozi szerelmeseinek. Ez az emailcím nem érvényes

Eközben az 1995-ös Hatalmas Aphrodité sztárja, Mira Sorvino is üzent. A színésznő nyílt levelet írt Dylan Farrownak, kijelentve, hogy sajnálja a korábbi szerepvállalását, és többé nem fog Woody Allennel dolgozni. Sorvino egyébként egy prostituáltat játszott a filmben, alakításáért pedig Oscar-díjat kapott. „El sem tudom képzelni, hogyan érezted magad az elmúlt években, mikor láttad, miként ünneplik azt a férfit, aki elmondásod szerint akkora fájdalmat okozott neked gyerekkorodban” – tette közzé a filmsztár a Huffington Poston. Sorvino hozzátette, nőként és anyaként is megszakad emiatt a szíve.

Decemberben a Los Angeles Times-ra írt cikkében tette fel Farrow a kérdést, a szexuális zaklatási botrányokkal kapcsolatos hullám miért is kímélte meg mindeddig nevelőapját, Woody Allent. Sorvino levelére válaszul egyébként a nő azt írta a Twitteren: megrendítették az együttérző sorok.

Sorvinóval kapcsolatban decemberi hír egyébként, hogy Peter Jackson beismerte: Harvey Weinstein nyomására korábban feketelistára tette mind a színésznőt, mind a producer által zaklatott Ashley Juddot. A rendező szerint a Miramax javasolta, hogy ne szerződtesse egyik filmsztárt sem A Gyűrűk Ura-szériába, mondván, rémálom velük dolgozni. Sorvino elmondása szerint azok között volt, akik visszautasították Weinstein közeledését, ezek után pedig úgy érezte, a filmes szakma kilöki őt magából. Jackson interjúja után azt írta: könnyekben tört ki. Korábban csak sejtette, ami bizonyítást nyert: Weinstein siklatta ki valóban a karrierjét.

Tavaly egyébként a Rómának szeretettel másik színésznője, Ellen Page is sajnálatát fejezte ki a közös munka miatt, de így tett a Wonder Wheel: Az óriáskerék színésze, David Krumholtz is.

Allen következő filmjét, az A Rainy Day in New York-ot idén mutatják be, Elle Fanninggal, Jude Law-val, Diego Lunával és Selena Gomezzel a főszerepben.