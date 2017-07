Elég sokára kezdett munkához a Han Solo-film új rendezője

Július 21-én rúgták ki a második önálló Star Wars-film, a még cím nélküli Han Solo-sztori rendezőpárosát, Phil Lordot és Christopher Millert. A duó meglehetősen furcsa körülmények között távozott, a hírek szerint sokat veszekedtek a Disney vezetőivel amiatt, hogy egyedi stílusukban szerették volna elkészíteni az alkotást, de a céget irányító Kathleen Kennedyék túl sokszor szóltak bele a munkájukba.

A tervek szerint 2018. május 25-én bemutatandó antológiafilm új rendezőjét két nappal később jelentették be Ron Howard személyében. A direktor régi motoros a filmszakmában, annak idején színészként kezdett, szerepelt például a Csillagok háborúja atyjának, George Lucasnak az egyik korai filmjében, az Amerikai graffitiben is. Rendezőként az Egy csodálatos elme című filmért kapott Oscart, de a két szobrocskát begyűjtő Apollo 13 is az ő munkáját (is) dicséri. A közelmúltban tévézett is, a részben Magyarországon forgott National Geographic-sorozat, a Mars – Utunk a vörös bolygóra kapcsán volt alkalmunk beszélni is vele.

– Én nem az a fickó vagyok, aki űrruhát húz és megy, hanem inkább az, aki a lehető legprecízebben akarja bemutatni a dolgokat – mondta akkor, és feltehetően ez az elv vezérli a Han Solo-film készítése során is. Aprólékosságát jelezheti, hogy ugyan július 10-én vette át hivatalosan a rendezői széket, csupán 18-án állt először a kamerák mögé. Az Instagramon közzétett fotóján egy Donald Glover szereplésével forgó jelenetetet láthatunk a Howard mögötti monitoron.

lining up a shot today from my director's monitor RealRonHoward (@realronhoward) által megosztott bejegyzés, 2017. Júl 18., 14:44 PDT

Glover a fiatal Lando Calrissiant alakítja a filmben – azt a karaktert, akitől Han Solo (Alden Ehrenreich) megszerezte ikonikus űrhajóját, az Ezeréves Sólyomot. A Twitterre is posztolt egy fényképet másnap a rendező (ld. cikkünk nyitóképét) ezzel a képaláírással: „A hiperűr létezik. Először tapasztaltam. Wow.”

A fentiekből úgy tűnik, végre folytatódik a munka a rajongók által a rendezőcsere miatt már aggodalommal figyelt vagy leírt Han Solo-filmnél. Hogy jól sikerül-e, az majd kiderül, egyelőre érdemes az idei bemutatóra koncentrálni. Az utolsó Jedikkel kapcsolatban pedig egyértelműen a hét, ha nem a hónap híre, amit nekünk sikerült először megtudni: magyar lány is szerepel a Star Wars nyolcadik epizódjában!