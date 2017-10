Elhunyt Nepp József

Nyolcvannégy éves korában elhunyt a Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendező, Nepp József – közölte hétfőn családja az MTI-vel. Az animáció mesterét október 6-án, váratlanul érte a halál, temetéséről később intézkednek.

Nepp a XX. századi magyar animáció egyik legfontosabb, megkerülhetetlen alkotója volt, aki a hatvanas évektől kezdve rendezőként és forgatókönyvíróként is beírta nevét halhatatlanjaink közé. 1934. június 23-án, Csepelen született. Az ötvenes években az Iparművészeti Főiskola díszítő-festő szakos hallgatójaként tanult, majd '57-től dolgozott a Pannónia Filmstúdióban előbb háttérfestőként, majd rendezőként. Csermák Antallal, Dargay Attilával és Ternovszky Bélával közösen jegyzett olyan korszakos alkotásokat, mint a Gusztáv-sorozat, a Macskafogó vagy a Szaffi. Első önálló munkája egy hétperces rövidfilm, a '61-es Szenvedély volt.

Nepp jegyezte a Lúdas Matyi, a Vili, a veréb és a Vacak, a hetedik testvér szkriptjét is. A nyolcvanas évek elején éjsötét tündérmese-paródiát is rendezett Hófehér címmel. Romhányi Józseffel közösen jegyezte a hetvenes években A Mézga család különös kalandjait, majd a sorozat két folytatását is. „Hufnágel Pisti egy óvodai társam volt, sajnos már nem él. Egyszerűen csak bennem maradt ez az érdekes hangzású név. Volt viszont egy nagyon közeli barátom, egy osztálytársam, akit Gusztávnak hívnak, ő meg van róla győződve, hogy a Gusztáv figurát róla nevezték el. Pedig nem, nem is én találtam ki, hogy Gusztáv legyen, hanem Dargay Attila. Előtte volt ő Princ, meg Ferenc, meg mindenféle, de egyik név sem aratott osztatlan sikert” – mesélte Nepp még 2009-ben, a Heteknek adott interjújában.

Kossuth-díját 1999-ben vehette át.

Tavaly nyáron hunyt el Pethő Zsolt is, aki több klasszikus Nepp-animáció, így a Gusztáv sorozat, valamint a Vili, a veréb zenéjét is jegyezte.