Elkészült Az utolsó Jedik

Minden technikai utómunkával végeztek a Lucasfilmnél, december 14-étől Magyarországon is játsszák a Star Wars 8. részét.

„Minden kész” – válaszolta a Twitteren Rian Johnson, Az utolsó Jedik rendezője egy Star Wars-rajongó azon kérdésére, van-e még hátra valamilyen hangvágási feladat a Csillagok háborúja nyolcadik epizódjának utómunkálataiból. Nem sokkal később Johnson közzétette az alábbi képet is az Instagramon:

Aaaand that’s a wrap on the hardest working post production team in the galaxy. Going to miss sitting in dark rooms with these goobers. Rian Johnson (@riancjohnson) által megosztott bejegyzés, 2017. Szept 21., 19:19 PDT

A fotó alá azt írta, végzett „a galaxis legkeményebben dolgozó utómunkacsapata”. Johnson – aki a kilencedik epizód megüresedett rendezői székének várományosai között volt, de Abrams lett a befutó – azt is elárulta, hiányozni fog neki az üldögélés a sötét vágószobákban. (A Lucasfilm rendezői ügyeiről itt olvashat bővebben, itt pedig a szerző Star Wars-témájú hírlevelére lehet feliratkozni.)

A bejelentés azért érdekes, mert a két éve bemutatott hetedik epizód, valamint a tavaly vászonra került antológiafilm, a Zsivány Egyes is jóval később lett kész a bemutatóhoz viszonyítva. Éppen ezért mindkét film előzetesében olyan képsorok is szerepeltek, amelyek a később elkészült filmbe végül be sem kerültek.

Ezt a hibát elkerülendő a Lucasfilm egyelőre nem jött ki Az utolsó Jedik hosszabb előzetesével, eddig csak ezt ismerjük. A filmben Luke Skywalkert alakító Mark Hamill a Twitteren korábban arról írt, érdemes lesz nézni az október 9-i amerikaifutball-mérkőzést – feltehetően arra utalt, hogy ennek szünetében debütálhat a film előzetese. Ám a színész mindig poénkodik, így nem lehetünk biztosak semmiben.

Mindenesetre a film elkészült, hamarosan az új előzetest is láthatjuk. A honi mozikba december 14-én érkezik az alkotás, amelynek világpremierjét december 8-án tartják. A címmel kapcsolatos mizériákról itt írtunk bővebben.