Film készülhet a Downton Abbey-ből

Elkezdődött a Downton Abbey tévésorozat nyomán készülő játékfilm forgatásának előkészítése – értesült a The Daily Telegraph a sorozat egyik szereplőjétől. Phyllis Logan, aki a szériában Mrs. Hughest, a házvezetőt alakítja, a napokban beszélt róla, hogy a producerek fölvették a kapcsolatot a Downton Abbey színészeivel, hogy időpontot egyeztessenek velük a film forgatásához. A brit arisztokrácia 1912 és 1926 közötti életét a személyzet nézőpontjából bemutató széria utolsó, hatodik évada 2015-ben fejeződött be. Azóta is bíznak benne a rajongók, hogy viszontláthatják a filmvásznon a történetet és a szereplőket. Úgy hírlik, a film 1926-ban veszi föl a fonalat, és a sorozat történetét folytatja. A szereplők átélik a Wall Street 1929-es összeomlását és a nácik hatalomra jutását is.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.04.