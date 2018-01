Golden Globe: a Három óriásplakát Ebbing határában az egyik legnagyobb nyertes

Martin McDonagh Három óriásplakát Ebbing határában című filmje nyerte el a Golden Globe-díjat a drámák mezőnyében a helyi idő szerint vasárnap este megtartott hollywoodi díjátadó gálán, amelyen Gary Oldman kapta a kategória legjobb színészének járó díjat A legsötétebb óra című életrajzi drámában nyújtott játékáért – írja az MTI.

A Három órásplakát Ebbing határában női főszereplője, Frances McDormand alakítását ugyancsak díjazta a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége. McDormand kétségbeesett, feldühödött anyát játszott a Fox Searchlight produkciójában. A Három óriásplakát Ebbing határában író-rendezője, Martin McDonagh a legjobb forgatókönyvért odaítélt díjat kapta meg, a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Golden Globe-díjat pedig Sam Rockwell kapta a filmben nyújtott alakításáért.

A legjobb rendező Golden Globe-szobrát Guillermo del Toro nyerte el A víz érintése című filmjéért.

A legjobb idegen nyelvű filmek mezőnyéből a Fatih Akin rendezésében készült német Aus dem Nichts vitte el a díjat mások mellett Angelina Jolie kambodzsai népirtásról szóló filmje elől.

Greta Gerwig rendezői bemutatkozása, a Lady Bird kapta a legjobb musical vagy vígjáték Golden Globe-díját, a film főszereplője, Saoirse Ronan pedig a kategória legjobb színésznőjének járó elismerést vehette át.

A Lady Birdben Ronan sacramentói kamaszt alakít, akinek elég feszült a viszonya az anyjával, ráadásul utolsó középiskolai éve is zaklatottan telik. A fiatal színésznő édesanyjának ajánlotta díját.

A legjobb limitált tévésorozat vagy -film Golden Globe-díját a Hatalmas kis hazugságoknak ítélte oda az újságírótestület. A széria kaliforniai családanyákról szól, akik súlyos titkokat hordoznak a magánéletükben. A sorozat tavaly az Emmy-díjat is elnyerte, és várhatóan újabb évad készül belőle az HBO számára.

A Golden Globe-ceremónián Nicole Kidman és Alexander Skarsgard is díjat kapott a sorozatban nyújtott játékáért.

A Cecil B. DeMille-életműdíjat Oprah Winfrey vehette át a gálán, amelynek közönsége felállva ünnepelte a népszerű, befolyásos televíziós személyiséget és üzletasszonyt.

A 63 éves Winfrey köszönőbeszédében hangsúlyozta: ő az első fekete nő, aki megkapta ezt a az elismerést, és reméli, hogy ez a gesztus hatással lesz a ceremóniát néző fiatal lányokra. „Új nap jelent meg a horizonton” – üzente nekik. A hollywoodi filmvilágot megrázó szexuális zaklatási botrányt érintve pedig arra biztatta a díjátadó nézőközönségét, hogy álljanak ki igazukért, és mondják el, ami velük történt, mert ez a legerősebb eszközük a visszaélések felszámolására.

Oprah Winfrey amerikai televíziós személyiség, üzletasszony átveszi a Cecil B. DeMille-életműdíjat Fotó: NBC/Paul Drinkwater / MTI/AP

Az estén a legjobb musical- vagy vígjátéksorozatban szereplő színész Golden Globe-díját a Master of None sztárja, Aziz Ansari kapta. A színész egyúttal társalkotója a második évadánál tartó Netflix-sorozatnak.

A legjobb musical- vagy vígjátéksorozat díját a The Marvelous Mrs. Maisel nyerte el. Az Amazon új, ötvenes években játszódó szériájában Rachel Brosnahan háziasszonyt alakít, aki stand-upos karrierjén dolgozik. Brosnahan az este folyamán már átvehette a televíziós vígjátéksorozatban szereplő legjobb színésznő Golden Globe-ját.

Ewan McGregor a limitált tévésorozat vagy -film kategóriában nyerte el a legjobb színész díját a Fargo harmadik évadában alakított kettős szerepéért a Hollywoodban dolgozó külföldi újságíróktól.

James Franco, a The Disaster Artist című vígjáték főszereplője és Allison Jenney, az Én, Tonya című vígjáték női mellékszereplője is elnyerte a Golden Globe-díjat.

James Franco egy titokzatos filmest játszik, sokak szerint minden idők legrosszabb filmjének alkotóját. A Tommy Wiseau életéről készült vígjáték rendezője is Franco volt. A színész a díjat átvéve magához hívta a színpadra Wiseaut is, akinek The Room című egykori munkája időközben kultfilmmé vált.

Allison Janney, az Én, Tony című film női mellékszerepéért vehette át a Golden Globe-díjat. A filmben a műkorcsolyázó Tonya Harding édesanyját alakította, aki mindent elkövetett, hogy lánya bajnok legyen.

A legjobb animációs film díját a Disney-Pixar produkciójaként készült Coco kapta, amelyet az Oscar-díjra is esélyesnek tartanak az elemzők.

Az animációs mezőnyben a Bébi úr, a The Breadwinner, a Ferdinánd és a Loving Vincent volt még versenyben a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók díjáért.

A legjobb drámasorozat díját a szolgálólány meséje című disztópia kapta. A Hulu sorozatában a főszerepet Elisabeth Moss alakítja, akit az est folyamán már szintén díjaztak. A Margaret Atwood regényéből készült drámasorozat egy totalitárius világban játszódik, ahol a nőket tulajdonként kezelik. A drámasorozat kategóriában még a Trónok harca, a The Crown, a Stranger Things és a Rólunk szól volt esélyes a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) díjára.

A vasárnapi Los Angeles-i gála első díjazottjai között volt még Sterling K. Brown, a Rólunk szól című drámasorozat színésze.

A szolgálólány meséje című drámasorozatban nyújtott alakításáért Elisabeth Moss kapott Golden Globe-díjat, a musical- vagy vígjátéksorozat kategória legjobb színésznőjének járó elismerést pedig Rachel Brosnahannak, a The Marvelous Mrs. Maisel főszereplőjének ítélte oda a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetsége (HFPA).

A nőkért kiálló beszédeké volt a főszerep

Az újságíró-szervezet 75. alkalommal adta át díjait, ám ezúttal nem annyira a filmek és alkotóik, mint inkább a Hollywoodon végigsöprő szexuális zaklatási botránnyal kapcsolatos beszédek uralták a háromórás ceremóniát, melynek házigazdája Seth Meyers volt.

Meyers a Hollywoodot megrázó szexuális zaklatási botránnyal kapcsolatos csípős megjegyzésekkel és tréfákkal nyitotta meg a 75. díjátadót. „Jó estét hölgyek és maradék urak!” – köszöntéssel üdvözölte az egybegyűlteket.

Reese Witherspoon, a Hatalmas kis hazugságok producere és egyik szereplője pedig a ceremónián a bántalmazott, családon belüli erőszak áldozatául esett nőknek azt üzenete: „Látunk benneteket, hallunk benneteket, és el fogjuk mondani a történeteiteket”.

A gálára a legtöbben feketében érkeztek, tiltakozásul a Hollywoodban kirobbant zaklatási botrány ellen.

Az újságíró-testület története során először az élő adásban jelentették be, hogy egy-egymillió dollárt adományoznak két újságírócsoportnak. Meher Tatna, a HFPA elnöke a ceremónián mondta el, hogy az International Consortium Of Investigative Journalists elnevezésű nemzetközi oknyomozó csoportot és a Committee To Protect Journalists nevű, újságírók jogait védő szervezetet támogatják az adománnyal.