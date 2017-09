Holland fődíjat nyert az 1945

Török Ferenc rendezésének ítélték oda a 19. Film by the Sea nemzetközi fesztivál fődíját Vlissingenben – írta közleményében a Magyar Nemzeti Filmalap. A rendezvényen idén először díjaztak magyar alkotást. A fesztivál kiemelt témája egyébként a film és irodalom kapcsolata volt. Török Ferenc rendező és Szántó T. Gábor forgatókönyv-író személyesen vették át az elismerést. A fesztivál életműdíját egyébként Bruno Ganz kapta idén.

Az egyetlen nap alatt játszódó magyar film a II. világháború utáni újrakezdésről szól, benne egy felbolydult kelet-magyarországi faluval. Két zsidó visszatérése ejt rémületbe sokakat: kiben a lelkiismeret ébred fel, más retteg, hogy vissza kell adnia az elorzott javakat. A főszerepekben Rudolf Pétert, Szabó Kimmel Tamást és Nagy-Kálózy Esztert láthatjuk.

Az 1945 korábban közönségdíjat nyert Miamiban, Washingtonban, valamint a budapesti Titanicon is. A jeruzsálemi filmfesztiválon a Jad Vasem Intézet elismerését kapta, míg San Franciscóban a kritikusok díját és a közönségdíjat is odaítélték neki. A freistadti „Der neue Heimatfilm” filmfesztiválon megválasztották a legjobb játékfilmnek is.

Novemberben az amerikai forgalmazó, a Menemsha Films az amerikai filmszínházakban is műsorra tűzi az 1945-öt, amit április óta itthon közel 35 ezren tekintettek meg.

