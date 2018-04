Így találkozott Han és Lando – új előzetest kapott a Solo

Végre megérkezett a másfél hónap múlva mozikba kerülő Solo: Egy Star Wars-történet című Csillagok háborúja antológiafilm hosszabb előzetese.

A filmsorozat negyedik epizódja előtt játszódó filmhez készült ajánlóból kiderül, hogy miként találkozott Han Solo (Alden Ehrenreich) és Lando Calrissian (Donald Glover), utóbbi karaktere már akkor a nagyotmondásáról volt híres, hiszen hallhatjuk tőle az alábbi mondatot: „Minden, amit hallottál rólam, igaz”. Csubakka (Joonas Suotamo) – aki nem egyedüli vukiként szerepel az előzetesben – ki is röhögi Landót.

Izgalmas részletekre is fény derül a kisfilmből, például arra, hogy Han Solo sem hitte el, Csubakka mennyi idős, illetve az is, hogy Solo az ikonikus stukkerét – amellyel lepuffantotta az Egy új reményben Greedót – Tobias Beckettől (Woody Harrelson) kapta, feltehetően egy küldetés előtt, amelyhez utóbbi összeverbuvált egy kisebb csapatot. Először láthattuk Dryden Vos (Paul Bettany) karakterét is, aki valami érdekes ostorfélével is hadonászik az előzetes végén.

A Solo készítői – főleg a munkálatok egyharmadánál a rendezői székbe ejtőernyőzött Ron Howard – úgy tűnik, arra is figyeltek, hogy némi karakterfejlődést is mutassanak Solo esetében. A karaktertől korábban többször is hallott „Rossz érzésem van” mondatnak itt még nyoma sincs, olyannyira, hogy „Jó érzésem van” hangzik el tőle ikonikus hajója, a Millennium Falcon vezetése közben.

Ugyanakkor pesszimizmusát jó eséllyel Tobias Beckettől „tanulta el”, utóbbi ugyanis az alábbi mondatokkal figyelmeztette az ifjú Hant: „Adnék egy tanácsot. Úgy számolj, hogy mindenki el fog árulni. Így sosem csalódsz majd”. Ez a gondolkodásmód a későbbi Han Solónál már vissza is köszön.

Az előzetes hangulata ismét remek, westernes kalandfilm várható vonatrablással, csempészekkel, banditákkal és persze csábító szerepében tetszelgő nőkkel – gondoljunk csak Qi’Rára (Emilia Clarke). A Solo: Egy Star Wars-történet május 23-án érkezik a magyar mozikba.

A Csubakkát alakító Joonas Suotamo egyébként így reagált az előzetesre: