Izlandi filmekkel jön a Titanic Filmfesztivál

Harmincnégy nemzet negyvenhét filmjével tér vissza az idei jubileumi, 25. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál. Hét kategóriába osztva láthatják majd a nézők az alkotásokat, vendégként pedig ezúttal az északi szigetország, Izland érkezik. A vetítések Budapesten hét helyszínen (az Uránia és a Toldi mellett többek közt az Art+-ban, illetve a Kinóban) zajlanak majd.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Egy rövidfilm-válogatás mellett megtekinthető lesz Baltasar Kormákur két évvel ezelőtti filmje, az Elégtétel (Eidurinn), valamint Ása Helga Hjörleifsdótirr drámája, A hattyú (Svanurinn). Előbbiben egy sikeres szívsebészt látunk, akinek családi életét beárnyékolja, hogy lánya egy manipulatív drogkereskedővel keveredik viszonyba. A 101 Reykjavík és a Dermesztő mélység rendezőjének, Kormákurnak a filmje ezúttal is számos izgalmat tartogathat a néző számára. A hattyúban pedig egy kilencéves lányt figyelhetünk, aki vidéki nyaralásán szembesül az emberi világ kegyetlenségével.

Látható lesz az 1976-os bűntényt feldolgozó Izlandi gyilkosok (Out of Thin Air) is. Ez volt az az eset, amikor hat fiatal tett beismerő vallomást két brutális gyilkossággal kapcsolatban, amiket viszont feltehetőleg nem ők követtek el. A legtöbb izlandi ma is meg van győződve arról, hogy a Guðmundur- és Geirfinnur-ügyben elítéltek ártatlanok.

Szuperplán hírlevél Hírlevél fimkritikákkal és filmes cikkekkel a mozi szerelmeseinek. Ez az emailcím nem érvényes

Egy retrospektív vetítés keretében leadják a népszerű kanadai rendező, Xavier Dolan második filmjét, a Képzelt szerelmeket, Monia Chokri főszereplő pedig a fesztivál vendége lesz. Dolan nemzetközi sztárokkal készülő új rendezését, a The Death and Life of John F. Donovant egyébként várhatóan idén mutatják be.

Láthatjuk továbbá a Szellem/Világot az Oscar-díjas Casey Affleckkel a főszerepben, de bemutatják Bogdán Árpád Genezisét is, amit az idei Berlinalén már vetítettek. Az április 4–13. közötti fesztivál nyitófilmje Wes Anderson Ezüst Medve-díjas alkotása, a Kutyák szigete lesz. Játszanak emellett iráni, indonéz, szerb, kazah és brazil alkotásokat is. Szintén nagy várakozás előzheti meg az Észt Héten már debütáló Novembert, ami Andrus Kivirähk nagy sikerű regényének, az Ördöngös időknek a feldolgozása. A filmet Rainer Sarnet rendezte, a különös történetben pedig varázslat, fekete humor és romantika keveredik.

Premier előtt látható lesz a Bosszú című francia thriller is, amit Coralie Fargeat rendezett, a főszerepekben pedig Matilda Lutzot és Kevin Janssenst találjuk. A történet szerint három jómódú családfő vadászni indul, ám egyikük viszi fiatal szeretőjét is, ami hamar átírja a tervezett forgatókönyvet.

A zsűriben a tavalyi 1945-öt rendező Török Ferenc elnök mellett helyet foglal Borbély Alexandra, a Testről és lélekről főszereplője, illetve Dobos Tamás operatőr is. A Hullámtörők-díjért idén kilenc film lesz versenyben.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.24.