James Cameron: Jacknek meg kellett halnia

Húsz évvel a film megjelenése után kellett elmagyaráznia James Cameron rendezőnek is, miért kellett Jacknek (Leonardo DiCaprio) meghalnia az 1997-es Titanicban. Két évtizede ugyanis rendre azt a kérdést teszik fel a rajongók: miért kellett a hősszerelmesnek odavesznie, miért nem tudta Rose (Kate Winslet) csak úgy simán megosztani vele a menedékéül szolgáló ajtót.

Mint Cameron most a Vanity Fairnek adott interjújában elmondta, erre nagyon egyszerű a válasz: azért, mert a 147. oldalon az áll, hogy Jack meghal. A rendező szerint egyébként kiábrándító, hogy még most is magyarázkodnia kell emiatt. „Elég hülye dolognak tartom, hogy húsz évvel később is még itt tartunk. De ez mutatja azt is, hogy a film olyan sikeresen lopta be Jacket a nézők szívébe, hogy valóban fájt nekik látni meghalni őt” – tette hozzá Cameron.

A Titanic készítője úgy látja, ha Jack karaktere tovább élt volna, a lezárásnak nem lett volna semmi valódi jelentése. „A film a halálról és az elválásról szól; meg kellett halnia” – mondta. A rendező megjegyezte azt is, ezt hívják művészetnek, ami a dolgok eredője egy alkotásban.

Cameron idén már beszélt egy Mythbusters-epizódban is az elképzelésről, hogy Jack és Rose is felfért volna az ajtóra. Mint kifejtette, a gyakorlatban sem működne, hogy a férfi leveszi a mentőmellényét, elkezd úszkálni a jéghideg vízben és megpróbál felkapaszkodni, miközben a kóros lehűlés már elérte az agyát is. Szerinte a legjobb döntés az volt Jack részéről, hogy igyekezett a felszínen maradni, hátha egy a közelben járó csónak kimenti őt.

Kate Winslet és James Cameron egyébként újra együtt dolgoznak az Avatar egy folytatásán, ami részben a víz alatt fog játszódni.

A rendező egyébként beszámolt arról is, hogy azon az estén, amikor a Titanic tarolt az Oscar-gálán, majdnem megütötte a saját szobrocskájával Harvey Weinsteint. Mint mondta, a vita tárgyát az képezte, hogy milyen rosszul bánt a Miramax a Mimicet leforgató Guillermo del Toróval. Weinstein vigyorogva ment oda kifejteni, mennyire a művész érdekeit szolgálják, mire Cameron a fejére olvasta, amit a saját barátja elbeszéléseiből hallott mindennek kapcsán.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.11.28.