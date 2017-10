James Woods véletlenül bejelentette, hogy visszavonul

Továbbra sem egészen James Woods amerikai színész, hogyan jelentette be szándéka ellenére pénteken a visszavonulását – derül ki a Washington Post cikkéből. A filmsztár ugyanis egy Rhode Island-i ingatlanhirdetésen keresztül tudatta a nagyvilággal, hogy kiszáll a szórakoztatóiparból. Woods azzal az indokkal kezdte árulni egyik otthonát, hogy egyszerűsítené az életét, és a munka helyett inkább a fotóművészettel, a régiségekkel és a pókerrel foglalkozna már.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„A karrierem végét nem egy ingatlanhirdetésen keresztül fogom bejelenteni” – szögezte le a színész a Washington Postnak. „Vicces az egész. Az ügynököm megkérdezte, hogy tényleg visszavonultam-e. Mondtam, hogy nem hinném, vagy valóban megtettem volna?” – felelte a színész a lap megkeresésére.

Woods úgy véli, a visszavonulásáról szóló híradások erősen eltúlzottak. Meg is magyarázta, hogy történt az egész félreértés. Elmondása alapján épp vezetett, amikor az ügynök beolvasta neki, hogyan tenné közzé a szöveget, neki pedig valahogy épp a fotóművészeten járt az esze, nem figyelt oda, a nyugdíjazás szót sem hallotta meg. Nem is értette aztán, mikor a visszavonulásáról olvasta a híreket.

Az MTI egyébként a Variety-re hivatkozva azt állította, hogy a filmsztár konzervatív elköteleződése miatt nem kap munkát, ezért visszavonul. Az igaz ugyan, hogy Woods azt állította, világnézete miatt nehezebben érvényesül Hollywoodban, de láthattuk az utóbbi években is több filmben, például Az elnök végveszélyben című, 2013-as Roland Emmerich-rendezésben. Ezen túl a Family Guy-ban is szinkronszerepet vállalt nemrég.

Woods előszeretettel ad hangot véleményének a Twitter-oldalán, ebből pedig nemrég kisebb vita is kerekedett. A színész ugyanis a Szólíts a neveden című film kapcsán jegyezte meg: az illendőség utolsó gátjait is lebontja azzal, hogy egy 24 és egy 17 éves férfi románcát mutatja be. Többen felvetették, hogy a színész nyilatkozata álszent, mert ő pedig 59 volt, amikor randizni kezdett a 19 éves Ashley Madisonnal. Hatvanhat éves korában már a húszéves Kristen Bauguess oldalán látták a filmsztárt.

Az idén 70 éves Woods olyan filmekben szerepelt korábban, mint a Videodrome, a Casino és az Öngyilkos szüzek.