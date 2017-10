Keddtől lehet jegyet venni Az utolsó Jedikre

„Lélegezz… Csak lélegezz… Kedd 10:00 órától országszerte elővételben kaphatók a mozijegyek Az utolsó Jedikre (12E) ! A részletekért érdeklődj a mozikban. HAMAROSAN ÉRKEZIK EGY ÚJ ELŐZETES IS!” – ezt írta a Star Wars hivatalos Facebook-oldalának magyar kiadása vasárnap délután egykor. Ugyanekkor az ország legnagyobb mozihálózata, a Cinema City Magyarország is közölte közösségi oldalán, hogy náluk is kedden tíztől indul a jegyértékesítés, online felületükön is.

„Remélem készen álltok az esetleges szerverösszeomlásra, kedves CinemaCity…” – cikkünk megjelenésekor ez a legnépszerűbb komment a mozihálózat posztja alatt. Nem véletlenül, hiszen a Cinema City online jegyértékesítési rendszere mind Az ébredő Erő, mind a Zsivány Egyes című első önálló Star Wars-film elővételekor összeomlott.

A bejelentés annak fényében is különösen érdekes, hogy a héten már elkezdtek arról szivárogni a hírek, hogy jövő hétfőn érkezik Az utolsó Jedik hosszú előzetese, valamint Amerikában a jegyértékesítés is megkezdődik. Éppen ezért e két ügyben kerestük a forgalmazó Forum Hungaryt és a Cinema Cityt. „Sajnos nincs erről infónk, illetve ha lenne, akkor sem mondhatnánk meg :(” – írta csütörtökön a Forum Hungary, a Cinema City pedig annyit közölt, tudomást fogunk szerezni a jegyelővételről. Nos, ez valóban megtörtént…

A Cinema City egyébként közölte, Star Wars-maratont is tartanak majd, amelyen Az ébredő Erőt és Az utolsó Jediket is levetítik egymás után egy szünettel minden mozijukban, december 13-án, szerdán 15.30-tól. Tehát akik ezt a variációt választják, már a 14-i premier előtt megnézhetik a Csillagok háborúja nyolcadik epizódját. Mint írták, Az utolsó Jediket 2D és 3D szinkronos, 2D feliratos, valamint IMAX 3D és 4DX 3D verziókban is vetíteni fogják.

A Star Wars hivatalos csatornáin pedig azt közölte, hétfőn valóban érkezik a várva várt előzetes, ezt egy olyan videóval jelentették be, amelyben Luke Skywalker (Mark Hamill) okítja fénykardforgatásra Reyt (Daisy Ridley):

Érezzük, micsoda gépezet működik már a Disney tulajdonában álló Lucasfilmnél: egy előzetest beharangozó videót láthattunk az előbb… A hivatalos verzió szerint az amerikai keleti parti 20.15-kor (magyar idő szerint ez kedd hajnali negyed három) kezdődő amerikaifoci mérkőzés szünetében adják le az előzetest. A filmet Rian Johnson rendezte, és egy magyar lány, Nemes Zoé is szerepel benne.