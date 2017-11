Kevin Spacey nélkül folytatják a Kártyavárat

December 8-tól folytatják a népszerű amerikai politikai sorozat, a House of cards (Kártyavár) utolsó évadjának forgatásait – derült ki a sorozatot gyártó Media Rights Capital alelnökének leveléből.

Azután álltak le a hatodik széria munkálatai, hogy nemrég nyilvánosságra hozták: a sorozatban a gátlástalan törtető politikust, Frank Underwoodot játszó Kevin Spacey több stábtagot is szexuálisan zaklatott. A Weinstein-botrány nyomán Anthony Rapp állt először elő azzal, hogy 1986-ban, 14 éves korában molesztálta őt az Oscar-díjas színész.

Azóta a House of cards, illetve a londoni Old Vic színház – ahol Spacey művészeti igazgatóként tevékenykedett – több stábtagja jelezte: a színész őket is zaklatta. Nyomoz az ügyben a brit rendőrség is, miközben a sorozatot forgalmazó Netflixnél a botrány után rögtön jelezték, csak úgy hajlandók átvenni a hatodik szériát, ha abban semmilyen formában nem lesz benne Spacey; aki amúgy a House of cards egyik producere is volt korábban, így a gyártásban is részt vett.

A Hollywood Reporter filmes szaklapnak Pauline Micelli arról írt, a forgatókönyvírók a leállás alatt is dolgoztak, többek között azon, hogy az amerikai filmszínész karakterét, amely a történet előrehaladtával már annyira nem hangsúlyos, kiírják a sorozatból, és le tudják zárni az egész szériát.

