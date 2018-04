Kis Hajnié lett a legjobb rövidfilm, Für Anikó a legjobb színésznő

Kis Hajni alkotása, a Last Call nyerte a 6. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilmfesztivált – derült ki a szervezők közleményéből. A keddtől szombatig a Toldi moziban zajló rendezvény vetítései szinte kivétel nélkül telt házasak voltak, és nemzetközi érdeklődés is kísérte a programsorozatot. A magyar verseny eredményét vasárnap délután a Toldiban tartott ünnepélyes díjátadón jelentették be. A zsűritagok között ott volt a The Hollywood Reporter munkatársa, Boyd van Hoeij, a Mito-alapító Pőcze Balázs, valamint Fodor Anna filmforgalmazó.

A Last Call egy korosodó nő utolsó napját mutatja, mielőtt lánya családjához költözne külföldre. A távozás előtt zaklatottan próbálja lezárni itthoni életét, de nem megy a legkönnyebben.

A legjobb magyar animáció díját Hegyi Olivér műve, a Take Me Please kapta, amely egy szürreális szakítás történetét mondja el. Nagy Norbert kapta a legjobb férfi szereplő díját a Rossz színészben nyújtott alakításáért, míg az Anyák napjában szereplő Für Anikó a legjobb színésznő lett. Utóbbiban az édesanyát alakító Für érkezik látogatóba lányához, illetve annak barátnőjéhez. Bár látszólag nagyon elfogadóan, megértően igyekszik viselkedni, hamar világossá válik: valójában csak az érdekli, milyen képet alakít ki ezzel magáról. A filmet Vermes Dorka rendezte.

A zsűri elismerő oklevéllel díjazta Kovács Istvántól az Ostromot, Deák Kristóftól A legjobb játékot és Vácz Pétertől a Párnaarcot. Utóbbi korábbi filmje, a két és három dimenzió szembenállásával játszó Nyuszi és őz rendkívül sikeres tudott lenni öt évvel ezelőtt. Deáktól a Mindenki 2016-ban a versenyprogram különdíját nyerte el, menetelése pedig ezután meg sem állt az Oscar-díjig.

A legjobb nemzetközi rövidfilm az iráni Kaveh Mazaheritől lett a Retouch, míg Nagy Szabolcs megkapta a legígéretesebb 30 év alatti rendezőnek járó elismerést a Fiaskóért. A nemzetközi versenyprogramból elismerő oklevelet kapott Sorayos Prapapantól a Death of the Sound Man. A nemzetközi filmek zsűrijében egyébként Bucsi Réka, Osvárt Andrea és Varga Ferenc foglalt helyet.

A pitchfórum Lovas Nándor-díját K. Kovács Ákos munkája, a Branka érdemelte ki.

Érdemes még kiemelni Schwechtje Mihály Aki bújt, aki nem című rövidfilmjét, amely megrázó betekintést nyújt az emberrablás valóságába, illetve egy falu szegénysorban élő gyerekeinek mindennapos álmodozásaiba. A versenyprogramban futott még Bucsi Rékától a Solar Walk is: a varázslatos animációs munka az idei Berlinalén az Audi-rövidfilmdíjat kapta meg.