Kizárták a filmakadémiából az erőszakkal és zaklatással vádolt Weinsteint

A 8400 fős intézmény 54 tagú kormányzótestülete szombaton hozta meg erről szóló döntését Los Angelesben, tájékoztatása szerint a szükséges kétharmadnál jóval nagyobb arányban. Indoklásul hozzátették, hogy Harvey Weinstein nem érdemli meg kollégái tiszteletét – írja az MTI.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Előzőleg a rendkívül befolyásos producer fivére, egyben cégtársa úgy fogalmazott, az akadémiának meg kell válnia „beteg és elvetemült” testvérétől.

Bob Weinstein rémálomnak nevezte a bátyja körüli botrányt, és azt állította, nem tudott Harvey Weinstein tetteiről. „Elmondom, mit tudtam: hogy Harvey egy zsarnok, arrogáns, kutyába se veszi az embereket” – fogalmazott a The Hollywood Reporter című filmes szaklap által szombaton közölt interjúban, hozzátéve, hogy undorítónak találja a cselekedeteket, amelyekkel a testvérét vádolják. Emellett együttérzéséről biztosította Harvey Weinstein áldozatait.

A 62 éves Bob Weinstein mindig is a háttérben állt nála három évvel idősebb bátyjához képest, akivel több mint 30 éve együtt alapították a Miramax stúdiót, majd a nevüket viselő céget. Az interjúban arról is beszélt, hogy az elmúlt években alig beszéltek egymással. Külön részlegeket irányítottak vállalatuknál, Bob Weinstein Los Angelesben, Harvey Weinstein pedig New Yorkban dolgozott.

Szuperplán hírlevél Hírlevél fimkritikákkal és filmes cikkekkel a mozi szerelmeseinek. Ez az emailcím nem érvényes

A Forbes pénzügyi magazin összesítése szerint az évtizedek során a Miramax és a The Weinstein Company által készített és forgalmazott 341 filmet jelöltek Oscar-díjra különböző kategóriákban, s a jelölések közül 81-et sikerült díjra váltani. Köztük van az is, amelyet Harvey Weinstein a Szerelmes Shakespeare című film producereként kapott 1999-ben.

A The New York Times és a The New Yorker tényfeltáró riportjai nyomán az elmúlt napokban mintegy harminc nő, köztük olyan hollywoodi sztárok, mint Angelina Jolie vagy Gwyneth Paltrow, illetve európai színésznők is arról számoltak be a nyilvánosság előtt, hogy Harvey Weinstein szexuálisan zaklatta őket, négy nő pedig nemi erőszakkal is megvádolta a befolyásos hollywoodi producert. Az egyikük Rose McGowan színésznő.

A New York-i és a londoni rendőrség is vizsgálatot indított a felmerült vádak alapján. Franciaországban pedig kezdeményezték, hogy Harvey Weinsteint fosszák meg a civileknek adható legmagasabb hazai kitüntetéstől, a Becsületrendtől.