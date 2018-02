Korábbi rendezőjéről is kitálalt Uma Thurman

Hosszas hallgatás után a The New York Timesnak fejtette ki Uma Thurman, hogyan próbált korábban egy londoni szállodában rámászni a vele munkakapcsolatban lévő producer, Harvey Weinstein. A producer tavaly őszi bukása óta sokan várták, mikor szólal meg a Ponyvaregény és a Kill Bill sztárja, a színésznő pedig maga is ígérte, hogy ki fog tálalni a korábban történtekről.

A cikk azzal indul, hogy bár a színésznő szülei megjárták Woodstockot, apja, Robert Thurman buddhizmusprofesszor pedig egy újjászületett istennőnek tartja, mégis hamar kénytelen volt szembesülni a világ kegyetlenségével. Tizenhat évesen egy apró manhattani lakásban élt, és épp igyekezett beindítani filmes karrierjét, mikor egy közel húsz évvel idősebb színész megerőszakolta őt. Kiabált, tiltakozott, de a férfi azt mondta neki, hiába minden, az ajtó zárva van, nem jut ki rajta. A színésznő hazatérve magát hibáztatta, hogy mégsem tudott odaszaladni és leellenőrizni, hogy valóban így van-e. – Emlékszem, otthon álltam a tükör előtt, néztem a kezeimet, és annyira dühös voltam rájuk, hogy nem véresek, hogy nincsenek tele zúzódásokkal – elevenítette fel korai emlékét.

Mint Uma Thurman elmondta, az első jelekre Weinstein esetében maga sem figyelt fel, és mikor párizsi hotelszobájában egy fürdőköpenyben bukkant fel, akkor is csak egy „szórakozott nagybácsi” jellegű figurának gondolta. A férfit első felesége, Eve oldalán ismerte meg, a producer pedig hamar elbűvölte Thurmant azzal, hogy egekig magasztalta a játékát és különböző szerepeket ajánlott neki. A Ponyvaregény alapozta meg a Miramax-vezér karrierjét is, Thurman szerint pedig Weinstein még Obama elnöknek is úgy mutatta be őt: „neki köszönhetően tudtam megvenni a házamat.”

Weinstein viszont hamar kimutatta foga fehérjét: Párizsban intett a nőnek, hogy kövesse őt, hogy aztán egy szaunába vezesse őt. A bőrnadrágban-dzsekiben feszítő színésznő nem értette az egészet, rá is kérdezett, hogy mi a fene ez az egész. A zavart Weinstein elviharzott, majd nem sokkal később, a londoni Savoy Hotelben nemi erőszakot is kísérelt meg. A színésznőnek végül sikerült elmenekülnie, amire válaszul Weinstein később egy csokor sárga rózsát küldött neki. „Kitűnő ösztöneid vannak” – üzente a nagy hatalmú producer.

Thurman a történtek után barátnőjével, az egy időben Robert De Niro sminkeseként dolgozó Ilona Hermannal együtt szeretett volna találkozni Weinsteinnel, de a producer úgy intézte, hogy a színésznő egyedül menjen fel hotelszobájába. Itt a Ponyvaregény sztárja azzal fenyegette meg a férfit: ha másokkal is hasonlókat művel, vége lesz a karrierjének, a jó hírnevének és családjának is. A színésznő szerint erre válaszul Weinstein a karrierje ellehetetlenítésével fenyegette őt. A producer szóvivője most elismerte a nyomulást, az agressziót és a fenyegetést viszont tagadta.

A színésznő beszámolt arról is: bár Tarantino vette rá a producert, hogy kérjen bocsánatot, és a férfi sokáig a múzsájának tekintette, de később a rendezővel is megromlott a viszonya. Thurman szerint ő ragaszkodott hozzá, hogy a Kill Bill forgatásán vezesse azt a kellékautót, ami végül egy fának csapódott. A nőnek 60-70 km/h-val kellett vezetnie a kabriót egy kanyargós úton, méghozzá úgy, hogy egy stábtag előtte figyelmeztette őt: az autó veszélyes lehet. A színésznő ezután szerette volna, hogy egy profi kaszkadőr vezesse a járművet, de Tarantino ebbe nem volt hajlandó beleegyezni. A rendező dühösen számon is kérte a színésznőt emiatt, a baleset után pedig közölte: a felvételt csak akkor adják ki, ha Thurman nem indít pert. A színésznőnek tizenöt évig kellett küzdenie, hogy megszerezze a videót, ami most a New York Times cikkében megtekinthető.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.02.05.