Magyarország idén Oscar nélkül marad: Közvetítés a Los Angeles-i gáláról

Idén sem maradnak el a politikai jellegű odamondogatások. Jimmy Kimmel már tavaly is okosan adagolta ezeket a csomagokat, s idén se viszi túlzásba, de időről időre kapunk egy-egy csípős megjegyzést, például a Fekete párduc sikerét emelte ki a házigazda - mondván, ki gondolta volna, hogy egy fekete hős ekkorát robbant, vagy akár egy nő, utalt a Wonder Woman sikerére is. Az elején pedig a Weinstein-ügy se maradhatott ki. A migrációval kapcsolatban is akadt vicces megjegyzés, ahogy a szexuális identitás témája is felmerült. A brit The Guardian beszámolója szerint a frissen díjazott Kobe Bryant se úszta meg, a gratulációk mellett kapott némi fújjolást is a színfalak mögött. De amúgy a Fekete párduc tűnik az abszolút befutónak, már, ami a példálózást illeti.