Magyar világosító is dolgozott Az utolsó Jediken

Úgy fest, nem készülhet Csillagok háborúja-film a 2010-es években magyarok nélkül. Az ébredő Erő című hetedik epizód és az első önálló antológiafilm, a Zsivány Egyes után a nyolcadik rész, Az utolsó Jedik elkészítésében is részt vettek magyarok. Információink szerint összesen hatan dolgoztak a filmen, amely hivatalosan csütörtökön debütál a mozikban. Hármójukkal volt alkalmunk néhány szót is váltani.

– Szabadúszóként dolgozom különböző stábokkal, emberekkel, bárkitől jöhet munka. A Star Wars esetében is így történt, dolgoztam néhány reklámfilmen a fővilágosítóval, és amikor a Star Warst forgatta, akkor hívott engem is a csapatába – mesélte lapunknak Szögi Áron, aki világosítóként dolgozott Az utolsó Jediken. Mint mondta, kilenc éve él Londonban, operatőrként végzett a University of The Arts – London College of Communication intézményben, majd idősebb operatőrök tanácsára világosítóként kezdett dolgozni, hogy jobb operatőrré válhasson. Áron szerint nagyon profi volt a légkör a Csillagok háborúja forgatásán, persze volt feszültség is, de mint elárulta, ez nem meglepő, amikor több száz ember napi 12-14 órán át dolgozik egymással 4-6 hónapon keresztül.

– A rendező és a színészek is szimpatikusak voltak. A színészek többsége nagyon közvetlen és barátságos. Azt tapasztaltam az évek során, hogy a nagynevű színészek is a földön járnak és szívesen beszélgetnek bárkivel a stábból – mesélte a Magyar Nemzetnek Szögi Áron. Állítása szerint a filmben Rey-t alakító Daisy Ridley „nagyon energikus, amikor nem forog a kamera, akkor is pörög és folyamatosan hülyéskedik, nevetgél a stábbal”. A világosító elárulta, Az utolsó Jedik után a Gyilkosság az Orient Expresszen című filmen is együtt dolgozott Ridley-vel, aki ott is ugyanilyen volt. – Már hajnalban nagy mosollyal és csillogó szemekkel jelenik meg, és egész nap ilyen. Le a kalappal – mondta Szögi Áron. Állítása szerint nem rajongó, de az Ezeréves Sólyom makettjében lenni még így is nagyszerű volt. Szavait így zárta: „Életem első mozis élménye egy Star Wars-film volt. Hihetetlen érzés, hogy részese lehetek egy Star Wars-film forgatásának. Nagyon hálás vagyok ezért.”

– Lényegében semmit nem mondhatok a filmről, nagyon szigorú és részletes titoktartási szerződés köt – ezt viszont már Szőcs András mondta lapunknak, aki a film utómunkálatain dolgozott. Megemlítette, a Star Warsba kerülése sem volt nagy sztori: jelentkezett az állásra, és felvették. A filmben kiemelt statisztaként szereplő londoni egyetemista, Nemes Zoé még júliusban lapunknak azt mondta, egy héttel a casting ügynökséghez való jelentkezése után meghallgatásra hívták, részt vett rajta, majd bekerült Az utolsó Jedikbe. A korábban drámatagozatos iskolába járó, modellkedő és reklámfilmekben szereplő lány többet nem mondhatott.

A film világpremierjét magyar idő szerint vasárnap hajnalban tartották Hollywoodban, és már sok amerikai újságíró láthatta is az alkotást. A legtöbb kritikus szerint remek lett Az utolsó Jedik, igaz, volt, aki szóvá tette, hogy a több mint kétórás játékidő alatt, a film közepe táján ellaposodott a történet, de a végére ismét felpörgött.

A fentiek sokakat megijeszthetnek, hiszen a kritikusok szerették – mi is, ahogy a magyar szerzők többsége is – Az ébredő Erőt is, amelynek megítélése a Csillagok háborúja-rajongók körében nem annyira pozitív. A hetedik epizód kapcsán azonban két dolgot nem szabad elfelejteni: tíz év után az volt az első Star Wars-film, és emiatt sokan túl lelkesek lehettek. Ugyanakkor még nem tudjuk pontosan, miért volt fontos a legújabb trilógia szempontjából az az alkotás, a J. J. Abrams rendezte kilencedik epizódot követően lehet majd kiforrott véleményt megformálni a filmről. Apropó Abrams: ő maga is elismerte, hogy nem lett tökéletes Az ébredő Erő, de a kilencedik részre állítása szerint sok hibát megpróbál kijavítani.

Az utolsó Jedikről egyelőre annyit tudunk, hogy ez a Leiát alakító, tavaly decemberben elhunyt Carrie Fisher utolsó filmje, és hogy a rendező, Rian Johnson bevallása szerint sötétebb hangulatot várhatunk tőle, mint a hetedik résztől, ugyanakkor lesz benne humor is. Az biztos, hogy a nyolcadik epizód kulcsfontosságú a franchise szempontjából, hiszen itt elválik, igazán érdemes volt-e újabb életet lehelni a Csillagok háborúja-filmekbe. A tulajdonos Disney és a készítő Lucasfilm feltehetően elégedett a végeredménnyel, ugyanis a kilencedik rész elkészítésére is felkérték a direktort, ám miután Johnson azt nem vállalta, egy komplett trilógia kitalálásával bízták meg. Erről egyelőre annyit tudni, hogy nem kötődik a már ismert történetekhez, az első filmet maga Johnson írja és rendezi majd.

Ez két dolgot jelez: az egyik, hogy a Disney és a Lucasfilm igyekszik mindent kisajtolni a Csillagok háborúja univerzumából. Májusban érkezik a második antológiafilm, a Solo, majd egy animációs sorozat, egy élőszereplős sorozat, a kilencedik epizód, egy Obi-Wan Kenobiról szóló antológiafilm és a Rian Johnson-féle trilógia. Ez összesen 8 különböző produkció, és hol van még a vége? A másik, hogy a csütörtökön a mozikban debütáló Az utolsó Jedik tényleg nem lett rossz. Mi kedden látjuk, este hatkor élesíthetjük a kritikánkat – amelyből kiderül, jó lett vagy rossz a film – a Magyar Nemzet weboldalán, addigra várjuk vissza önöket!