Mark Wahlberg nőjogi szervezetnek adományozza a bérét

A szexuális zaklatások áldozatait képviselő Time’s Up szervezetnek ajánlotta fel A világ összes pénze újraforgatott részeiért kapott bérét Mark Wahlberg – közölte mások mellett a The Independent.

Nemrég került nyilvánosságra, hogy a másodjára felvett jelenetekért a filmsztár 1,5 millió dollárt kapott, miközben Michelle Williamsnek ugyanazért összesen ezer dollár ütötte a markát. Mindezt úgy, hogy az újraforgatás eleve azért volt szükséges, mert a szexuális zaklatási ügyeibe belebukott Kevin Spacey szerepére Christopher Plummert szerződtették le. Igaz, Ridley Scott rendező nemrég világossá tette: nem morális, hanem üzleti okokból döntött a csere mellett. Bár az Amerikai szépség sztárját is kiváló színésznek tartja, de belátta, hogy anyagilag veszteséges lenne számára megtartani a színészt.

– Az elmúlt napokban A világ összes pénze újraforgatásáért kapott bérem fontos része lett a párbeszédnek. Száz százalékban támogatom a küzdelmet az egyenlő bérekért, így a másfél milliót a Time’s Up jogi alapnak adományozom Michelle Williams nevében – írta közleményében Wahlberg.

A két filmsztárt képviselő WME ügynökség maga is jelentős összeget utalt át a szervezet részére. – Ez a mostani párbeszéd is egy emlékeztető arra, hogy nekünk, akik befolyással bírunk, felelősségünk is van az egyenlőtlenségek, köztük a nemi alapú bérkülönbségek felszámolásáért – közölte az ügynökség. Hozzátéve: a fizetésbeli eltéréseket felismerve ötszázezer dollárt adományoznak a szervezetnek.

A segítségnyújtásra reagált Michelle Williams is, kifejtve: ez a nap nem róla szól. – A mai a legfelejthetetlenebb nap az életemben Mark Wahlberg, a WME, illetve nők és férfiak közössége miatt, akik egyaránt osztoznak ebben a felelősségvállalásban – mondta. A színésznő utalást tett Anthony Rappre is, aki elsőként állt elő azzal: Spacey zaklatta őt korábban.

A filmet eddig látott kritikusok közül egyébként többen dicsérték Williams és Plummer teljesítményét, Wahlbergéért viszont kevésbé voltak oda. Williamst, Plummert és Scottot a filmért egyaránt jelölték Golden Globe-ra. A fizetésbeli különbség mögött egyébként az is állt, hogy Scott mellett Williams is visszautasította korábban az újraforgatásért járó fizetést, Wahlberg viszont nem tett ilyen bejelentést. Ugyanakkor a színésznő nem tudott róla, hogy a Ted sztárjának eközben ennyi pénzt harcolt ki az ügynökség, aki őt is képviseli.