Hetvennégy éves korában meghalt A texasi láncfűrészes mészárlás rendezője, Tobe Hooper. A horrorfilmes a kaliforniai Sherman Oaksban hunyt el. A halál oka egyelőre ismeretlen.

Hooper leghíresebb munkája, a túlméretezett konyhai eszközökkel támadó kannibálcsaládról szóló, 1974-es A texasi láncfűrészes mészárlás, amit a kevesebb mint 300 ezer dollárból készített, majd a Halálbarlang című folytatás (1986) kultikussá vált a horrorrajongók körében.

Ő rendezte továbbá a Poltergeist – Kopogó szellem című mozit, valamint számos tévésorozatot, köztük az 1979-es A gonosz házát, amely Stephen King-regényen alapszik.

A filmes nemcsak rendezett, de forgatókönyveket is jegyzett, valamint producerként tevékenykedett. Maradt persze a horrornál: ő írta az 1990-es Spontaneous Combustion és az 1995-ös A mángorló szkriptjét is. Executive producerként megtaláljuk a nevét az idei Bőrpofa stáblistáján is.

A texasi Austinban született 1943-ban. Pályafutását egyetemi professzorként, illetve dokumentumfilmek operatőreként kezdte, hogy aztán 1969-ben rendezőként is debütáljon. Az Eggshells egy alacsony költségvetésű hippimozi volt, a horrorsztorikkal ellentétben egy kísérleti allegorikus mű, Ron Barnharttal és Pamela Craiggel a főszerepben. 1974-ben aztán újra maga mellé gyűjtött egy csapat tanárt és diákot, hogy összehozzanak egy sorozatgyilkos, Ed Gein által inspirált mozgóképet. Az erőszakos alkotást, A texasi láncfűrészes mészárlást rögtön be is tiltották számos országban, köztük az Egyesült Királyságban, a mozipénztáraknál mégis tarolt, ma pedig az egyik legnagyobb hatást kiváltó horrorfilmként tartják számon.

A rendezéssel karrierje vége felé sem hagyott fel, bár a korábbi sikereket már nem tudta megismételni. 2000-ben kijött a rögtön házi forgalmazásra szánt Krokodillal, amiben egy vidám baráti hajóút fordul rémálomba. Az eltűntek házát 2004-ben, a Halottasházat pedig 2005-ben rendezte meg, de az állóvizet ezekkel sem sikerült felkavarnia. Utolsó munkája a 2013-as Djinn volt, amit az Egyesült Arab Emírségekben vettek fel.

Tobe Hoopert két fia gyászolja.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.28.