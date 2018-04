Meghalt a Total Recall színésznője, Debbie Lee Carrington

Ötvennyolc éves korában elhunyt a Totall Recall – Az emlékmás, valamint A csaj nem jár egyedül színésznője, Debbie Lee Carrington – közölte a Deadline. A tragikus hírt nővére, Cathy Ellis jelentette be. A halál oka ismeretlen, annyit viszont tudni, hogy Carrington álmában távozott.

A kis növésű színésznő 1959. december 14-én született a kaliforniai San Joséban. Gimnazista volt, mikor az iskolai színdarabban eljátszhatta Sancho Panzát – ezután döntött úgy, hogy ezt a pályát választja. A davisi Kaliforniai Egyetemen tanult, mikor eléje került egy hirdetés Chevy Chase készülő filmjéről, A szivárvány alatt-ról. Az Óz, a csodák csodája szereplőiről, a „pöttömökről” szóló alkotásba kerestek kis növésű embereket, Carrington pedig úgy érezte, nem hagyhatja ki a lehetőséget. Az 1981-es statisztaszerepért még tanulmányait is megszakította egy időre, majd a kora gyermekkori nevelés világa helyett végleg a színészkedést választotta.

Nem sokkal később már a Csillagok-háborúja trilógia harmadik részében, A Jedi visszatérben láthattuk ewokként. A szerep aztán két tévéfilmben is megtalálta: játszott az 1984-es A bátrak karavánjában és az 1985-es Harc az Endor bolygón-ban. Olyan csúcsprodukciókbban vállalt később kisebb szerepeket, mint a Totall Recall – Az emlékmás (1990), a Batman visszatér (1992) és a Men in Black – Sötét zsaruk (1997). Olyan sorozatokban cameózott, mint a Baywatch és a Vészhelyzet, illetve felbukkant A csaj nem jár egyedülben és a Horrorra akadva 3.-ban is.