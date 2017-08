Meghalt Robert Hardy, a Harry Potter-filmek mágiaügyi minisztere

Kilencvenegy éves korában elhunyt a Harry Potter-filmek színésze, Robert Hardy – számolt be róla a The Independent. A filmsztár családja közleményben tudatta: egy több mint hetven évet felölelő színházi, tévés és filmes karrier után következett be Hardy halála.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Timothy Sydney Robert Hardy 1925. október 29-én született Cheltenhamben. A színészi pályára 1959-ben lépett, azóta pedig többször is volt alkalma eljátszani Winston Churchillt és Franklin D. Rooseveltet is. Az egykori brit miniszterelnök megformálásáért a nyolcvanas évek elején BAFTA-díjat kapott. Játszott az 1978-tól futó All Creatures Great and Small című sorozatban is, míg egy 1956-os szériában David Copperfieldet alakíthatta. A Harry Potter-filmek visszatérő szereplője volt, itt Cornelius Caramel mágiaügyi minisztert formálta meg.

A filmsztár 1981-ben megkapta a Brit Birodalom Rendje parancsnoki fokozatát. Kétszer házasodott: először Sir Lionel Fox lányát, Elizabeth Foxot vette el 1952-ben, majd 1961-ben Sally Pearson ment hozzá. Házasságuk 1986-ig tartott. Egy fia és két lánya született.