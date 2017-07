Meghalt Sam Shepard, a Zabriskie Point forgatókönyvese

Hetvenhárom éves korában meghalt a Pulitzer-díjas drámaíró-filmsztár, Sam Shepard – számolt be róla a brit Independent. A forgatókönyveket is jegyző művész június 27-én, gyermekei és nővérei körében hunyt el kentuckybeli otthonában. Régóta küzdött azzal az amiotrófiás laterálszklerózissal, amiben Stephen Hawking elméleti fizikus is szenved.

Shepard egyaránt sikeres volt forgatókönyv- és színműíróként, színészként és rendezőként. 1978-as drámájáért, Az elásott gyermekért egy évvel később Pulitzer-díjat kapott, de jelölték a legjobb mellékszereplőnek járó Oscarra is Az igazakban nyújtott 1983-as alakításáért.

Drámaíróként nagyon termékenynek bizonyult, 1964-től 2014-ig negyvennégy darabot jegyzett. Több írása magyarul is megjelent a nyolcvanas évek végén Az elásott gyermek I.-II. kötetekben, méghozzá Göncz Árpád és Révész Mária fordításában. Shepard ismertebb színdarabjai közé tartozik az 1978-as Curse of the Starving Class, az 1980-as True West és az 1985-ös A Lie of the Mind. Komor hangvételű, olykor éjsötét humorral átitatott műveiben általában az amerikai külvárosok kisegzisztenciái bukkantak fel.

Színészként is fontos filmekben játszott. Láthattuk az 1978-as Mennyei napokban, az 1989-es Acélmagnóliákban, az 1992-es Viharszívben, az 1993-as A pelikán ügyiratban és a 2004-es Szerelmünk lapjaiban. Michelangelo Antonioni és Franco Rossetti mellett ő írta az 1970-es Zabriskie Point forgatókönyvét is.

Samuel Shepard Rogers III 1943. november 5-én született az Illinois-i Fort Sheridanben. Mielőtt írni kezdett volna, tanult gazdálkodást is, tinédzserként pedig egy farmon dolgozott. Los Angelesben aztán magába szippantotta a jazz, az absztrakt expresszionizmus és Samuel Beckett, így végleg eldőlt, mivel is szeretne foglalkozni. 1983-tól Jessica Lange amerikai színésznővel élt kapcsolatban, akivel közel harminc év után, 2009-ben váltak el útjaik.