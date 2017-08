Mégsem omlik össze a kártyavár?

Már a Coen testvérek is Netflixre gyártanak sorozatot. Hogy miért köteleződtek el az egyre élesedő filmgyártói harcban a streamingszolgáltató mellett? Nemrégiben lényegre törő választ adtak erre: letöltésnek áll a világ! A Deadline szerint készülő miniszériájuk, a The Ballad of Buster Scruggs hat westernsztorit mesél az amerikai végekről az Ó testvér, merre visz az utad? rendezőinek szemüvegén keresztül. – Látnoki erejű filmesek és mesteri történetmesélők. Izgatottan várjuk, hogy nálunk is megmutathassák a tehetségüket – nyilatkozta a Netflix eredeti tartalomért felelős elnökhelyettese, Cindy Holland. Úgy tűnik tehát, hogy bár többen is azt jósolják, nem sokáig futja majd hasonló kaliberű hírességek leszerződtetésére, a Netflix diadalmenete nem áll le.

A húsz éve alapított cég 2007-ben kezdett streamingszolgáltatásba az Egyesült Államokban, legnagyobb sikerüket a 2013 óta futó Kártyavárral (House of Cards) érték el. A Netflix ma már közel kétszáz országban érhető el, százmilliónál is több előfizetője van, csakhogy kiadásai még így sem térülnek meg. Úgy tűnik, a nyereségessé váláshoz előfizetők további tízmillióinak kellene melléjük állni. Ráadásul mióta a Disney is bejelentette, hogy beszáll a streamingbizniszbe, a Netflix és az Amazon már a konkurencia erősödése miatt is aggódhat. Elképzelhető ugyanis, hogy a Disney kivonja filmjeit a Netflixtől, és 2019-től a saját útját járja majd. Az pedig, hogy a népszerű animációs filmek letölthetők lesznek máshonnan is, biztosan nem tesz majd túl jót az eddig többé-kevésbé monopolhelyzetben lévő cégeknek.

Arról nem döntött még a Disney, hogy a változásba a képregény-adaptációkkal foglalkozó Marvelt, illetve a Star Wars-filmekért felelős Lucasfilmet is bevonja-e. Ha ezt meglépi a két éve az Egyesült Királyságban már saját streaminggel kísérletező vállalat, az még nagyobb kockázat lehet a Netflix számára, amelynek a Disney bejelentése óta így is 5,7 százalékot zuhantak a részvényei. Igaz, Piper Jaffray felmérése szerint annyira mégsem kell aggódniuk. Mint a The Street beszámolt az ötszáz amerikai Netflix-feliratkozó körében végzett kutatásról, csak húsz százalék akad közöttük, akik az összes filmezésre fordítható idejük tíz százalékánál többet töltenének Disney-tartalmak megtekintésével.

A Netflixnél az utóbbi időkben igyekeznek csökkenteni a mások szellemi tulajdonától való függést. Megvették viszont a Ha/vert és a Kingsmant magáénak tudó glasgow-i képregénykiadót, a Millarworldöt. Azt nem tette ugyan közzé a Netflix, mennyit fizetett a Mark Millar alapította kiadóért, de azt már bejelentették: filmeket, tévésorozatokat és gyerekműsorokat terveznek készíteni a portfóliójába tartozó karakterekből. Mark Millar pedig, aki közreműködött a Wanted és a Ha/ver filmre vitelében, a Netflix alatt is folytatni fogja az új sztorik kiadását. – A Netflix a jövő, a Millarworld pedig nem is lehetne jobb kézben – jelentette ki, csattanós választ adva azoknak, akik szerint a kártyavárasok hosszú távon mégiscsak bukásra vannak ítélve. Millar egyébként kreatív tanácsadó a 20th Century Foxnál is, így nem tett vele rossz lóra a cég. Akik számára egyébként sem a Kártyavár a legjövedelmezőbb sorozat már: az első három leginkább megtérülő produkciónak legutóbb a Stranger Things, a 13 okom volt és a Narcos bizonyultak.

Pedig akadnak, akik kongatják a vészharangot. A The Guardian szerzője, Peter Preston másfél hete írt arról: a tartalomszolgáltatási verseny élesedik, és hiába növekszik az előfizetők száma, ha a Netflix is rekordadósságokat halmoz fel. A fogyasztók ráadásul kihasználják, hogy az új sorozatévadokat egy az egyben teszik közzé. Ami persze a néző azonnali igényeit kielégítheti, de pont emiatt sokkal nehezebbé is válik hétről hétre egy folytatás elé ültetni és megtartani a figyelmét. Közben ráadásul egyre több lesz a piacon a riválisa.

A Barren arról cikkezett nemrég, hogy a Netflix akár ötven százalékot is zuhanhat a jövőben, miután a meglévő adósságához további 2-2,5 milliárd dollár hiány jöhet még, tekintve az idei év vaskos költéseit. A Netflix adóssága amúgy eleve nagy talány. A cég szerint az LA Times rosszul számolt, és a 15,7 milliárd helyett csupán 4,8 milliárd dollár az adósságuk. A The Street szerint viszont nettó 2,7 milliárd, a töredéke a 2017-re várt 11,7 milliárd dolláros bevételnek. Tehát a Netflix akár jól is kijöhet a feltőkésítésből, nem károsítva így súlyosan a részvényei árát.

Amúgy a nagy adósság ellenére is jól meglehetne a Netflix. Valójában épp azért vesznek fel akkora hiteleket a The Street szerint, mert a cég növekedési üteme miatt bízhatnak benne, hogy hosszú távon jól járnak. Ha pedig életben marad a szolgáltató, akkor nem jelenthet akadályt, ha néhány korábbi óriás kihátrál mögüle. Már csak az élesedő konkurenciaharcban kell felülkerekedni, és a Netflixnek akár nyert ügye is lehet.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.19.