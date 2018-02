Michael Fassbender száll szembe Hitlerrel

Egész estés verzió készül a nagy sikerű 2015-ös rövidfilmből, a Kung Furyből – derült ki a Hollywood Reporter cikkéből. A folytatás ténye nem meglepő: David Sandberg kungfuparódiája rendkívül népszerűnek bizonyult három éve, az IMDb-n pedig jelenleg is 8,1 csillagot tudhat magáénak.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A retróőrületre rájátszó, időutazós vígjáték eleve közösségi finanszírozásból készült, a Kickstarteren több mint 600 ezer dollárt sikerült összekalapozni az ötletre. A támogatók pedig elégedettek is lehettek, hiszen a náci vezér legyőzése érdekében a múltba visszatérő szuperzsaru sztorija egyszerre bizonyult pörgősnek és rendkívül szórakoztatónak. A szakmai sikert mutatja az is, hogy a Kung Fury a cannes-i filmfesztiválon mutatkozhatott be és arathatott sikert a kritikusok körében. Azóta a film közel negyvenmilliós megtekintést tudhat magáénak. (A YouTube-on jelenleg is megnézhető, ott 29 milliós szám szerepel.)

A Kung Fury: The Movie című alkotást idén mutathatják be, David Hasselhoff pedig ugyanúgy szerepelni fog benne, mint a 2015-ös rövidfilmben. (Aminek főcímdalát, a True Survivort is ő énekelte el.) David Sandberg készülő mozijában már Michael Fassbender alakítja majd a főszereplő rendőri vezetőt, akinek vissza kell térnie az időben, hogy sikerüljön legyőzni a „Kung Führert”, azaz Adolf Hitlert.

A nagyjátékfilm szintén az 1985-ös Miamiban játszódik, a forgatókönyvet pedig ezúttal is Sandberg írja. A produceri székben David Katzenberg, Seth Grahame-Smith és Aaron Schmidt foglal helyet, akik nemrég a Stephen King-adaptáció Az című horrorral robbantottak kasszát.