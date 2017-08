Mindenki utálja Az Emoji-filmet :(

Rég váltott már ki animációs alkotás olyan heves indulatokat, mint a július végén bemutatott Az Emoji-film. A Sony produkcióján persze már a bejelentésekor is sokan hitetlenkedtek, de néhányan talán bíztak benne, hogy az Agymanókhoz hasonló kellemes meglepetés lehet a végeredmény.

Annyira nem így lett, hogy a Tony Leondis rendezte film egy ideig nulla százalékon állt a filmkritikákat összesítő Rotten Tomatoes oldalon. Itt a világ vége – írta az életre kelt emodzsikat látva a New York Post kritikusa, a The Guardian pedig egyenesen gonosznak nevezte a produkciót. Nem szabadna a gyerekeknek engedni, hogy megnézzék Az Emoji-filmet – szögezte le kritikája elején Charles Bramesco. Szerinte a kicsik olyan fogékony korban vannak, hogy egyszerűen nem állnak készen befogadni ezt az „önmagát filmnek álcázó szponzorált kontentet.”

A New York Post is a lelketlen keresztmarketinget emelte ki, megdöbbenve a film ostobaságán.

Az okostelefonok világa hamarosan Magyarországon is megelevenedik: augusztus 10-én mutatják be nálunk a szmájlimozit. Az eredeti produkcióban T. J. Miller, Anna Faris és Ilana Glazer is szinkronszerepet vállalt. A döbbenetes alkotás külön híreket tudott generálni azzal is, hogy szerepel benne a mosolygó székletfigura, amelyet Patrick Stewart szólaltat meg, magyar hangja pedig Alföldi Róbert lesz.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.02.