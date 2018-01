Mozifilmek, amiket nagyon várunk 2018-ban

Oscar-esélyes magyar filmmel, sokkoló művészmozival és fordulatos Csillagok háborúja-sztorival nem maradt adós a tavalyi év sem, és remélhetőleg idén éppúgy kijuthat majd mindegyikből számunkra. Új filmmel jelentkezik Guillermo del Toro, Xavier Dolan és Lars von Trier is, itthon pedig Szász János vagy Nemes Jeles László rendezéseit várhatjuk.

Hogy Disneyland műanyag világától alig néhány percre sokaknak még ételre sincs pénzük, feltehetően hidegen hagyja a Mickey egér társaságát követelő gyerekeket és főként a szüleiket. Nem úgy Sean Baker függetlenfilmes rendezőt, aki a Floridai álom (The Florida Project) című művében nagyrészt amatőr színészek segítségével mutatja be a mesevilág szomszédságában fellelhető nyomornak azt a fokát, amiről a legtöbben inkább hallgatnának. Nálunk január 18-tól lesz látható a a film, amely remélhetőleg a nagy felhajtás ellenére (több tucat fesztiváldíj, Arany Glóbusz-jelölés, Oscar-esélyek stb.) is megőrzi eredeti üzenetét.

Egy héttel később mutatják be itthon Martin McDonagh Három óriásplakát Ebbing határában (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) című új filmjét. A rendező a legszerencsétlenebbül magyarított filmcím verseny örök győztese, az Erőszakik (In Bruges) kapcsán lehet ismerős, új alkotása egy meggyilkolt tinédzser lány anyjának küzdelmét a hatóságokkal meséli el. A címben szereplő három óriásplakát a helyi rendőrség vezetőjét vonja kérdőre: miért nem találták még mindig meg a gyilkost? McDonagh fekete humorral válaszol a kérdésre az év egyik legjobban várt filmjében.

Szintén január 25-én kerül a mozikba Szász János A hentes, a kurva és a félszemű című munkája, amelyben Gryllus Dorka, Hegedűs D. Géza és Nagy Zsolt az első világháború utáni Magyarországon keveredik életveszélyes édes hármasba. A hentesbárd és a csontozókés feltehetően nem marad munka nélkül.

A Valami Amerika első és második része összesen csaknem egymillió nézőt vonzott, és mivel tavaly meredeken megindult felfelé a magyar filmek nézettsége (a közel félmilliós Kincsemmel és a 300 ezer néző felé közeledő A Viszkissel), könnyen lehet, hogy a február 15-én bemutatandó Valami Amerika 3. az első két részt is lepipálja.

Egy süketnéma nő és egy halember kapcsolatáról szól A víz érintése

Nem sokkal később érkezik Guillermo del Toro bestiáriuma: A víz érintését decemberben mutatták be az Egyesült Államokban, február végére pedig hazánkba is elér a film. A faun labirintusának alkotója ezúttal egy magányos takarítónő és egy különös kétéltű lény kapcsolatát tárja elénk, amely kapcsán a kritikák gyönyörű tündérmesét, valódi csodát emlegettek. A mű a Velencei Filmfesztiválon debütált, és az Oscar egyik nagy esélyesének is tartják.

A víz érintéséhez hasonlóan decemberben mutatták be Craig Gillespie életrajzi sportfilmjét, a hozzánk februárban elérő Én, Tonyát. Ahogy Xavier Dolan hamarosan érkező új rendezésénél, itt is egy felfelé ívelő, majd váratlanul lehanyatló karriert figyelhetünk. A fiatal műkorcsolyázó, Tonya Harding esetében szintén nem lehetünk biztosak benne, bűnösről vagy áldozatról van-e szó, a bulvárvilág ugyanakkor nem kegyelmez. Mindezt a 2007-es Plasztik szerelem rendezőjétől megszokott fekete humorral kapjuk, ami miatt még inkább van okunk a reményre. Úgy tűnik egyébként, mostanában keletjük van a hasonló moziknak. A Richard Gere főszereplésével készült, hozzánk el nem jutott 2016-os film, a Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer szintén egy szatirikus bukástörténetet mesélt el, igencsak színvonalasan tálalva.

Talán túlzásnak tűnik, de nehéz figyelmen kívül hagyni, ha egy friss film kapcsán a kritikusok Francois Truffaut remekművét, a Négyszáz csapást emlegetik. A fiatal színész-rendező, Greta Gerwig Lady Bird című alkotása kapcsán repkednek a felsőfokok, sokan Oscar-esőt jósolnak, és a mű jelenleg – szinte példátlan módon – negatív értékelés nélkül 100 százalékon áll a Rotten Tomatoes kritikagyűjtő oldalon. A felnőtté válást keserédesen, kellő öniróniával elbeszélő film főszerepében a Hannah – Gyilkos természet és a Brooklyn című művekből ismert Saoirse Ronant láthatjuk március 1-jétől a magyar mozikban.

Wes Anderson most a kutyák birodalmába repí

Május 3-án érkezik meg hozzánk napjaink egyik legegyedibb rendezője, Wes Anderson új alkotása, az Isle of Dogs (Kutyák szigete). A Grand Budapest Hotel, a Holdfény királyság és A fantasztikus Róka úr készítője ezúttal ismét stop motion animációt készít. Az Isle of Dogs egy kutyákkal benépesített japán szigeten játszódik, ahol a legvérmesebb ebek segítenek egy kisfiúnak megtalálni elveszett kedvencét.

Négy évtizeddel az első Csillagok háborúja-mozi után jutottunk el oda, hogy nem telhet el év friss film nélkül. Ezúttal ráadásul szokatlanul gyorsan érkezik az új kaland: a Solo – Egy Star Wars-történetet szűk fél évvel Az utolsó Jedik után, májusban mutatják be. A produkció a kilencedik részhez hasonló kálvárián ment át: kreatív különbségekre hivatkozva távozott a két korábbi rendező, Phil Lord és Christopher Miller, helyüket pedig az Egy csodálatos elmét is levezénylő Ron Howard vette át. Már csak néhány hónapot kell várnunk, hogy megtudjuk, Alden Ehrenheich méltó utóda lehet-e Harrison Fordnak.

A menetrend szerinti Star Wars mellett a dinoszauruszok is újra befutnak idén, jön a Jurassic World második része, a Bukott birodalom, amelyben a vérszomjas őshüllőknél is nagyobb veszéllyel, egy kitörni készülő vulkánnal is szembe kell néznie a hősöknek. Hogy megmenekülnek-e velociraptorok és az izzó láva fenyegetésétől, június 7-től kiderül.

Nemes Jeles László új filmjének főszerepét Jakab Juli alakítja Fotó: Erdély Mátyás / Laokoon Film

A második film sok mindent meghatároz egy rendező pályafutásában, különösen, ha az első alkotás a Saul fia volt. Nem véletlen, hogy a neves amerikai szaklapok és portálok is az év legjobban várt filmjei között említik a két éve Oscar-díjat nyert Nemes Jeles László Sunset című, Jakab Juli főszereplésével készült új alkotását. A film, amely valamikor a nyáron fut be a hazai mozikba, a 20. század elejének Budapestjére repíti majd a közönséget.

A szórakoztató és a szerzői filmek terén is elég erős lesz a hazai felhozatal 2018-ban. Nemes Jeles mellett Pálfi György (Taxidermia, Szabadesés) új filmje, Az Úr hangja is nyáron érkezik (szintén nincs kitűzve még a bemutató konkrét időpontja). A Stanislaw Lem regénye alapján forgatott műben egy férfi véletlenül rábukkan rég elvesztett apjára, találkozásuk pedig az egész univerzum életét megváltoztatja.

Népszerű karaktereknek nem leszünk híján a későbbiekben sem. Tavaly Simon Curtis rendezett életrajzi filmet Alan Alexander Milne-ről, idén pedig Marc Forstertől érkezik a Christopher Robin című alkotás. Ezúttal már a felnőtt Róbert Gidát (Ewan McGregor) követhetjük, aki minden képzelőerejét elveszítette, és kis barátaira van szüksége, hogy azt újra megtalálja. Hogy Micimackóék történetébe befér-e majd annyi báj, mint A kis hercegbe, vagy inkább kínos családi szépelgést hoz a World War Z rendezője, augusztusban kiderül.

Új filmmel jelentkezik Cannes állandó résztvevője, az érzékeny családi drámáiról ismert Xavier Dolan. A Mommy és az Ez csak a világ vége rendezője első angol nyelvű filmje lett a The Death and Life of John F. Donovan (John F. Donovan halála és élete). A címszereplő tévés színész egy fiatal rajongójával kezd levelezésbe, amiről értesül egy pletykarovat szerkesztője, romba döntve a karrierjét. A főszerepekben Kit Haringtont, Natalie Portmant és Jessica Chastaint láthatjuk.

Év végére aztán az európai film egyik nagy fenegyereke, a tavaly zaklatási gyanúba került Lars von Trier is új filmmel érkezik. A The House that Jack Built egy sorozatgyilkos történetét követi nyomon, a rendező szerint egy gonosz és lelketlen világnak emel majd mementót a mű. A két részre bontott A nimfomániás után Trier ezúttal férfi főszereplővel dolgozott: Matt Dillon alakítja Jacket, de felbukkan a filmben Bruno Ganz és Uma Thurman is.

Szintén év végére várható Luca Guadagnino új mozijának premierje is. A rendező tavaly egy meleg szerelmes történettel, a Szólíts a nevedennel állt elő, amely hamar a kritikusok kedvencévé avatta őt. (Bár a szerelmet többnyire infantilis ugrándozásként és kandalló előtti könnyezésként mutató film színvonaláról lehetne vitázni.) Izgalmas kérdés, mit tud a romantikus drámájával hódító rendező kezdeni Dario Argento bizarr kulthorrorjával, a Sóhajokkal (Suspiria). Az idén érkező feldolgozás főszerepét Jessica Harper helyett Dakota Johnson játssza, ugyanakkor Harper is felbukkan majd a filmben. Az 1977-es misztikus horrort különös hangulata mellett borzongató zenéje is sokak kedvencévé tette. Kérdéses, mit tud átmenteni a remake az eredeti világából.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2018.01.04.