Oscar-díj: Gyllenhaal és Nolan is a legesélyesebbek között

A velencei és a torontói mustra végeztével túl vagyunk a legfontosabb fesztiválokon, így pontosabban látjuk már, melyik filmek számítanak Oscar-esélyesnek. Ahogy nemrég beszámoltunk róla, eldőlt az is: Magyarország a Testről és lélekről-t nevezi a legjelentősebb tengerentúli szakmai díjra. Persze, a jelöltek rövid listáját nem jelentették még be, így bőven lesz alkalmunk izgulni Enyedi Ildikó szarvasos szerelmes filmjéért.

Igaz, akár már januárban is megtehettük tétjeinket, miután a Sundance-en több kimondottan erős filmet mutattak be. Azóta az Oscar-esélyesek között emlegetik Luca Guadagnino romantikus drámáját, a Szólíts a neveden című alkotást a miskolci Cinefesten láthatta nemrég a magyar közönség is. Kérdéses ugyanakkor, hogy a nyolcvanas évek elején játszódó, férfiszerelmet a középpontba állító munkát nem értékelik-e túl egyes kritikusok. Jellemző például, hogy az egymás társaságát kereső fiatal oktatót és tizenéves tanítványát ugrándozó tinédzserekként ábrázolja a mozi, mintha az infantilizmus mutatná meg a legpontosabban a felhők közt szárnyaló boldogságot. Máskor a giccs csordul túl, és hosszú percekig figyelhetjük, amint kibuggyannak az épp csalódott srác könnyei.

De hiába csak középszerű a film, az állóvizet máris felkavarta: James Woods színész a Twitteren kelt ki, mondván, a 24 és 17 éves férfiak románcát ábrázoló mozi lebontja az „illendőség utolsó gátjait” is. Többen bírálták őt ezért, felhozva, hogy Woods 59 évesen a 19 éves Ashley Madisonnal kezdett találkozgatni. Ugyanez a vita felmerült egyébként a női szerelmet középpontba helyező Adele életénél is. A különbség, hogy az valóban egy kiemelkedő film lett. Guadagnino alkotása esetében mindkét férfi főszereplő esélyes lehet a legjobb színész kategóriában, de mellékszereplőként Michael Stuhlbarg neve is felmerült már. Őt a Szólíts a neveden egyik legérzelmesebbnek szánt, valójában leginkább giccses jelenetéért díjaznák sokan.

A Sundance-en debütált egy második világháborús, az etnikai ellentéteket középpontba állító Dee Rees-film, a Mudbound is. Ha ez az alkotás lenne a befutó, a direktort az első fekete nőként köszönthetnénk, aki rendezői Oscart nyert. (Sőt, már a jelöltek közül is ő lehet az első.) A Netflix 12,5 millió dollárért vette meg a film forgalmazási jogait, így izgulhatnak, hiszen a legnagyobb gálán eddig nem sikerült még tarolniuk. Kumail Nanjiani vígjátéka, az ugyancsak a Sundance-en bemutatott The Big Sick szintén jó esélyekkel száll harcba. A kultúrákon átívelő szerelmet bemutató filmért Holly Hunter mellékszereplői jelölésben reménykedhet, de a forgatókönyvet is lehetséges befutónak tartják.

Cannes a The Guardian szerint idén visszafogottabb mezőnnyel rukkolt elő: Todd Haynes drámája, a Wonderstruck a várakozások ellenére nem aratott elsöprő sikert. A hatéves kislány útját követő The Florida Project viszont érdemesebb lehet a figyelemre: Willem Dafoe mellékszereplői alakítását sokan méltatták.

A Velencei Filmfesztivál annál izgalmasabban alakult. Mind Alexander Payne műve, a Downsizing, mind a Guillermo del Toro-féle The Shape of Water jó esélyekkel indulhat az Oscar-szobrokért is. Utóbbi megkapta Velencében az Arany Oroszlánt, később pedig Torontóban is nagy figyelmet érdemelt ki. A különös tengeri teremtménnyel szerelembe eső néma takarítónő megformálásért többen már most Sally Hawkins legjobb színésznői jelölésére fogadnak.

A színházi világból jött Martin McDonagh szintén új filmmel jelentkezett, a különös című Three Billboards Outside Ebbing, Missouri-ért Frances McDormand reménykedhet jelölésben. Mi mindenesetre már annak is örülnénk, ha az Erőszakik és A hét pszichopata és a si-cu után normális magyar címet kapna végre egy McDonagh-film. Darren Aronofsky sötét, szürreális drámája, az Anyám! szintén nagy figyelmet kapott. A kritikusok maguk sem tudták, mit gondoljanak a filmről, így kérdéses, hogy a különös alkotás megismételheti-e a Fekete hattyú diadalmenetét. Jennifer Lawrence fő- és Michelle Pfeiffer mellékszereplői alakítása mindenesetre jelölést érhet. George Clooney öröme viszont nem lehet felhőtlen: rendezése, a Suburbicon közepes kritikákat kapott, annak ellenére, hogy parádés, Matt Damont, Julianne Moore-t és Oscar Isaacet is felvonultató szereposztással állt elő.

Nagy esélyesnek tűnik még Christopher Nolan világháborús drámája, a Dunkirk, ahogy a Tűnj el szokatlan, etnikai témájú horrorja is okozhat meglepetést. A bostoni robbantásról szóló Stronger pedig Jake Gyllenhaalnak hozhat jelölést.

