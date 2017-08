Oscar előtt: Clooney fekete komédiával, Aronofsky pszichothrillerrel készül

A hagyományosan ősz elején megtartott velencei filmfesztivált jó ideje az Oscar előszobájának tekintik. Nem véletlenül. A helyszín és az időzítés is tökéletes: kellő közelségben van a legfontosabb díjkiosztó, így garantált, hogy a legrégebbi filmes mustrán észre is fogja venni a kimagasló alkotásokat a nagyvilág. Így volt ez tavaly is, amikor egyszerre debütált az Éjszakai ragadozók, a Jackie, és a rögtön fesztiválkedvencként elkönyvelt Kaliforniai álom. Damien Chazelle utóbbi filmje végül hat Oscar-szobrocskát söpört be, köztük a legjobb rendezőnek, a legjobb színésznőnek és a legjobb betétdalnak járókat. Idén, úgy tűnik, a tavalyinál is erősebb lehet a fesztiválmezőny – még akkor is, ha a legnagyobb Oscar-esélyesnek tartott Dunkirköt már bemutatták.

A filmrajongók mindenesetre tudják: augusztus 30. és szeptember 9. között várhatóan az év legerősebb alkotásaival ismerkedhetünk majd meg. A 74. velencei filmfesztivál zsűrielnöke ráadásul az Amerikai szépség és a Csodálatos Júlia sztárja, Annette Bening lesz. 2006 óta ő az első nő ebben a pozícióban, amelyben tavaly még az említett Kevin Spacey-film rendezője, Sam Mendes foglalhatott helyet. Örömre nekünk is van okunk, a zsűribe beválasztották ugyanis a Testről és lélekről rendezőjét, Enyedi Ildikót is.

Nagy várakozások előzik meg George Clooney hatodik rendezését, a Suburbicont, ami egyike lesz a fesztivál két Matt Damonnal erősítő filmjének. (A másik Alexander Payne darabja, a Downsizing.) Clooney még a 2002-es Egy veszedelmes elme vallomásaival debütált a kamerák mögött, azóta az összkép vegyesnek mondható. A 2005-ös Good Night and Good Luck például okos, megfontolt alkotás, a három évvel ezelőtti Műkincsvadászok viszont kritikai és anyagi bukásnak bizonyult. A Suburbicon azonban ígéretesebb nem is lehetne: az 1950-es években játszódó fekete komédia forgatókönyvét a Coen testvérek jegyzik. Matt Damon ezúttal egy kisvárosi konzervatív apát játszik, aki házának megszállása után válik dühödt bosszúállóvá. Miután Clooney és a Coen fivérek korábbi együttműködései olyan filmeket eredményeztek, mint az Ó testvér, merre visz az utad?, illetve a Kegyetlen bánásmód, ezúttal is van okunk mesterműben reménykedni.

Ha végigtekintünk a Rekviem egy álomért, A forrás és a Fekete hattyú listán, nem kérdéses, hogy Darren Aronofsky új rendezését, a Mother!-t is izgatottan várhatjuk. A sötét tónusok mestere ezúttal pszichológiai thrillerrel érkezik. A történet szerint egy pár kapcsolatát komolyan próbára teszi, amikor váratlan vendégek érkeznek otthonukba, onnantól pedig mindenkinek át kell értékelnie, amit szerelemről, hűségről és áldozatvállalásról gondolt. A szeptemberben a mozikba kerülő film főszerepeiben Jennifer Lawrence-t és Javier Bardemet láthatjuk.

Sellős tündérmesével érkezik Guillermo del Toro, így azok, akik szerették A Faun labirintusa bestiáriumát, készülhetnek az újabb kalandokra. A The Shape of a Water középpontjában egy magányos gondnok áll, aki különös barátra tesz szert egy kormányzati hátterű kísérleti laborban. A hatvanas években játszódó film főszerepét Sally Hawkins játssza, de felbukkan mellette az Oscar-díjas Octavia Spencer, illetve az Éjszakai ragadozók mellékszerepéért szintén Oscarra jelölt Michael Shannon.

Martin McDonagh az utóbbi években rendkívül eredeti filmjeivel és azok borzalmas magyar címeivel éghetett be a honi köztudatba. Az Erőszakik csak gagyi, A hét pszichopata és a si-cu már félrevezető fordítás is volt, így kifejezetten aggódhatunk, a Three Billboard Outside Ebbing, Missouri helyett mit fog kitalálni a magyar forgalmazó. A rendező úgy tűnik, nem változtatott a jól bevált recepten: a Frances McDormand főszereplésével készült film is sötétebb vígdráma lesz. Visszatér A hét pszichopata zseniális karaktere, Sam Rockwell is, így készülhetünk a stílusos, erőszakos leszámolásokra.

Indul még Velencében az Adele életét rendező Abdellatif Kechiche friss műve (Mektoub: My Love), de feltehetőleg Aj Vej-vej dokumentumfilmje, a Human Flow is nagy érdeklődést vált majd ki. Versenyszekción túl Kitano Takesi érkezik az Harag (Autoreiji) trilógia záródarabjával, Stephen Frears életrajzi drámát szállít (Victoria & Abdul), William Friedkin pedig ördögűzős dokumentumfilmmel készül.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.08.04.