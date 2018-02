Rasszista trollok támadják a Fekete párducot

Rasszista trollok kitiltásába kezdett a Twitter, miután többen is azt híresztelték a Fekete párduc bemutatása után, hogy a moziban feldühödött feketék támadtak rájuk – közölte az Independent. A Marvel produkciója ugyanis az első szuperhősfilm, amit fekete férfi rendezett, és a stáb is jórészt feketékből állt. Az alkotásnak egyébként sikerült kasszát robbantania, hiszen a csütörtök esti bemutató során 25,2 milliárd dollár folyt be a pénztáraknál.

Ennek viszont láthatólag nem örültek azok, akik a közösségi médiában igyekeztek elterjeszteni: rasszista indíttatásból bántalmazták őket a vetítések előtt. Egy Twitter-felhasználó például egy véres zsebkendőről tett ki fotót, állítva: egy csapat fekete fiatal azzal támadt rá, hogy ez a film nem neki készült. Hamar kiderült ugyanakkor, hogy ilyen nem történt, a most kitett kép pedig valójában kilenc évvel ezelőtt készült.

Egy másik troll azt írta: a barátnőjével ment el egy vetítésre, ahol egy fekete férfi azt üvöltötte, hogy rossz moziba érkeztek. Ezután pedig hozzávágott egy üveget a nő arcához – közölte a felhasználó, képet is mellékelve egy vérző arcú fehér lányról. Ez a fotó is jóval korábban egy svéd éjszakai klubban készült. Megint más nemcsak egy régi képet, de hamis személyazonosságot is használt: a Twitterről kitiltott fehér nacionalista, Paul Ehlen neve alatt posztolva. Állítása szerint az általa közölt fotón egy ohiói nő látható, akit a Fekete párduc vetítése előtt támadtak meg. Valójában pedig egy a családon belüli erőszak ellen szóló, 2013-as szerb kampányból vette a képet.

A Twitter ezek után elkezdte felfüggeszteni azok profiljait, akik valótlan sztorikat híreszteltek. A rasszista álhírekre pedig hamar meg is születettek a humoros válaszok: a The Walking Deadből vett képeket tettek ki többen, azt írva ezekhez, hogy egy csapat fekete fiatal okozta a sérüléseket.