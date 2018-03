Spielberg: A Netflix-filmeknek nem jár Oscar

Oscar- helyett inkább Emmy-díjat érdemelnek a Netflix produkciói, mivel azok tévéfilmek – ezzel a meghökkentő állítással szállt be az ismét felpörgő vitába Steven Spielberg.

Mindezt nem sokkal azok után, hogy a cannes-i filmfesztivál az idén kitiltotta az Arany Pálmáért folyó versengésből a szolgáltató alkotásait. „A mozi történelme és az internet történelme két különböző dolog” – indokolta a döntést a The Hollywood Reporternek Thierry Frémaux, az A kategóriás mustra igazgatója. Két éve még engedték a versengést az Okjának és a The Meyerowitz Storiesnak, de úgy látszik, a döntést mára megbánták. „Akkor azt hittem, rá tudom ezzel bírni a Netflixet, hogy engedje mozikba a filmeket” – magyarázta Frémaux.

A Netflix-filmek eltérő kezelésével láthatóan egyetért a Ready Player One rendezője is. „Nem hiszem, hogy az Amerikai Filmakadémia elismeréseiért kellene indulniuk azoknak a filmeknek, amelyeket maximum néhány mozi játszik és kevesebb mint egy hétig” – jelentette ki az ITV Newsnak a The Independent cikke szerint.

Spielberg szerint egyre kevesebb filmes fog így küzdeni a pénzszerzésért, a Sundance-re való bejutásért és a mozis vetítésekért. „Pedig ha már igazodsz a televíziós formátumhoz, onnantól tévéfilm vagy” – vélekedett a háromszoros Oscar-díjas alkotó.

A rendező úgy látja egyébként, hogy a tévé ma erősebb, mint bármikor, ő maga viszont ennek ellenére sem csatlakozna azokhoz, akik már a Netflixnek gyártanak tartalmat.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2018.03.29.