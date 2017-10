Stallone kézbe veszi az irányítást

Sylvester Stallone fogja rendezni a Rocky filmeposz újabb felvonását, a Creed 2.-t, amelyben a főszereplő ismét Michael B. Jordan lesz – írta az amerikai Variety magazin. Tippükkel annyira nem is lőhettek mellé, hiszen a hírt maga Stallone jelentette be saját

Instagram-profilján, ahol megosztott egy Jordannel közös fotót, és mindezeket az információkat elhelyezte a kép alá, illetve azt is, hogy egyúttal ő lesz a film producere is. A Creed már nem Rocky Balboáról, hanem jeles vetélytársa, Apollo Creed fiáról, a Jordan alakította Adonisról szól. Az első részt 2015-ben adták a mozik, azt még Ryan Coogler rendezte, a forgatókönyvet pedig Aaron Covingtonnal közösen jegyezték. A 35 milliós gyártási költség mellett világszerte 173 milliós bevételt ért el. Az öreg Rocky alakításáért Stallonét jelölték is a legjobb férfi mellékszereplő kategóriában az Oscaron. Jó ideig kérdésesnek bizonyult a folytatás, ugyanis először arról volt szó, hogy már 2017 novemberében moziba kerülhet a Creed 2. Közben az sem volt biztos, hogy Jordan elvállalja a második felvonást, ám úgy tűnik, Stallone meggyőzhette. A veterán színész-rendező szerint a forgatást jövőre kezdik el.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.10.11.