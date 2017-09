Számítanak-e még az Emmy-díjak?

A címadó kérdést tette fel a vasárnap esti ceremónia előtt a Vox.com, rámutatva: rendre elkerülik a legígéretesebb produkciók díjazását, ellenben tucatnyi elismerést kapnak a megszokott műsorok. Persze így legalább elmondható az is, hogy az Emmy kevésbé kiszolgáltatott a különös trendeknek, a hamar leáldozó divatoknak. De az, hogy a Modern család zsinórban ötször lett a legjobb vígjátéksorozat, nem kevésbé tud bosszantó lenni – tette hozzá a lap. Megnyugtató dolog, ha valahol még ragaszkodnak a bevált dolgokhoz, ám Steven Levitan és Christopher Lloyd szériája legalább néhányat nem igazán érdemelt meg ezekből a díjakból.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A Vox szerint senki nem kezd el fintorogni, ha kap egy Emmyt, ugyanakkor olyan sem igazán fordul elő, hogy egy sorozat az elismerés után értékelődjön fel. A lap megjegyzi, ilyen a 70-es években történt utoljára, amikor az All in the Family sorozat az Emmy-sikernek köszönhetően került a figyelem középpontjába. Ez ma nem fordulhatna elő, tette hozzá a lap. Mindenesetre a korábbinál jobb a helyzet, az új szavazási rendszerben már odafigyelnek az olyan programokra is, amelyekre nemrég még nem. Mondjuk mert nem a legnagyobb hálózatok sugározták őket. A Vox úgy látja, tíz éve valószínűleg A szolgálólány meséjének sem lett volna esélye Emmy-kedvenccé válni.

A Modern család stábja a 2014-es Emmy-díjátadón Fotó: Mark Ralston / AFP

Úgy tűnik, ez a jóslat vagy sejtése nagyon is betalált: tényleg más idők járnak. A vasárnap éjjel tartott díjkiosztó nagy nyertese Margaret Atwood disztópikus regényének adaptációja lett. A szolgálólány meséje az első széria, amit egy letöltésekre specializálódott szolgáltató gyárt, és elnyerte a legjobb drámasorozatnak járó Emmyt. A kritikák hatnak: az idei eseményen taroltak az új műsorok, szemben a régi nagy kedvencekkel. A Gileád Köztársaság nevű totalitárius társadalomban játszódó sorozat olyanok elől halászta el az elismerést, mint A korona, a Stranger Things vagy az NBC-féle This Is Us.

A 2017-es díjátadón nagy szerepet kapott a politika is. Annál inkább, mert a ceremónián váratlanul felbukkant a Fehér Ház idén nyáron lemondott szóvivője, Sean Spicer. Emlékezetes: a politikus állítólag azért távozott, mert nem értett egyet Anthony Scaramucci kinevezésével kommunikációs igazgatónak. Az egykori szóvivő Stephen Colbert műsorvezető monológja alatt bukkant fel: a humorista jó szokása szerint Donald Trumpon viccelődött a beszédében. A tavaly megválasztott amerikai elnök még a kampány során emlegette, hogy sorozatának, a The Apprentice-nek Emmyt kellett volna nyernie. – Ha diadalmaskodott volna, fogadni mernék, hogy nem indul elnöknek. Szóval, voltaképp ez a ti hibátok – viccelődött Colbert. A The Late Show házigazdája hozzátette, az emberek feltehetőleg imádják az olyan erkölcsileg problémás antihősöket, amilyen Walter White a Totál Szívásból – vagy épp Donald Trump. Majd Colbert azzal tréfálkozott, hogy senki nem tudja, hányan követhetik épp az Emmyt, és váratlanul a színpadra invitálta Spicert. A Fehér Ház szóvivője sem adta alább: saját korábbi hangzatos állítását figurázta ki. „Ez lesz a valaha volt legnagyobb tömeg az Emmyn, pont” – mondta Spicer. Emlékezetes, korábban Trump beiktatásáról állította ugyanezt, amiért a sajtó aztán ízekre szedte őt.

Szuperplán hírlevél Hírlevél fimkritikákkal és filmes cikkekkel a mozi szerelmeseinek. Ez az emailcím nem érvényes

Meglepetések is akadtak az idei nyertesek között. Kevesen gondolták volna, hogy a legjobb férfi drámaszereplő díját Sterling K. Brown veheti át a This Is Usért. A nők között ugyanebben a kategóriában A szolgálólány meséje főszereplője, Elisabeth Moss kapta az elismerést. Mellékszereplőnők között is a disztópikus sorozat diadalmaskodott, a Lydiát megformáló Ann Dowd kapta a díjat. De jutalmazták az írót (Bruce Miller), a rendezőt (Reed Morano) és még egy vendégszereplőt, Alexis Bledelt is. (A Szívek szállodája sztárja Ofglent játszotta több epizódban.)

Elisabeth Moss Fotó: Mark Ralston / AFP

A másik nagy győztes a Hatalmas kis hazugságok volt, ami segített az HBO-nak betölteni a Trónok harca után hagyott űrt. Emmyt kapott érte a sorozatban Renata Kleint alakító Laura Dern, de díjazták Nicole Kidmant, Jean-Marc Vallee rendezőt és Alexander Skarsgard mellékszereplőt is. Az HBO saját gyártású minisorozata három középosztálybeli anyáról szól, akik látszólag tökéletes élete súlyos titkokat rejt. A széria Liane Moriarty regényén alapszik, Kidman mellett pedig olyanokat láthatunk benne, mint Reese Witherspoon vagy Shailene Woodley.

Vígjátéksorozatok terén maradt a papírforma: Az alelnök (Veep) főszereplőnője, Julia Louis-Dreyfus nyert, míg maga a széria sorban a harmadik évben zsebelte be az elismerést.

Julia Louis-Dreyfus is Emmy-díjat kapott Fotó: Frederic J Brown / AFP

Komédiák terén aratott a Saturday Night Live műsor is, aminek Trump megválasztása nem kis muníciót adott az utóbbi időkben. Díjat vehetett át Alec Baldwin és Kate McKinnon, illetve Melissa McCarthy és Dave Chappelle is. De a talkshow kategóriákban nagy sikere volt a brit John Olivernek is, aki a Last Week Tonightban szintén rendszeresen tűzi pellengérre az Egyesült Államok elnökét.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelenik meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.19.