„Szarvasok vagy valami más, az nem tudom, hogy számít-e”

A Magyar–Amerikai Filmszínházi Társaság (Hungarian American Film- Theater Society) első hivatalos rendezvényét tartotta az Oscar előestéjén, az Oscar-díjra jelölt rendező, Enyedi Ildikó előtt tisztelegve. A fogadásra a díszvendég mellett ellátogatott a stáb többi tagja is. A film alkotói mellett képviseltették magukat a Los Angelesben élő és dolgozó magyar filmesek és a helyi közösség elismert tagjai is.

Bunyik Béla, a Bunyik Enterprises alelnöke, a Magyar–Amerikai Filmszínházi Társaság életre hívója nyitotta meg az estet a Los Angeles Bel Air városrészén található, impozáns klubházban. Szabó László, a washingtoni magyar nagykövet hivatalos beszéde után az Oscar-jelölt rendezőé, Enyedi Ildikóé volt a főszerep, és minden jelenlévőnek alkalma nyílt arra, hogy személyesen is megismerje. Az eseményen jelen volt számos Amerikában élő filmes alkotó, többek közt Csupó Gábor, Hules Endre vagy az Egy erkölcsös éjszakából ismert Tarján Györgyi színésznő is. A vendégeket St. Martin szórakoztatta.

Andrew G. Vajna, a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos nem mondott beszédet, de nem zárkózott el a nyilatkozattól, és készségesen válaszolt néhány kérdésünkre. A délelőtti, az idegen nyelvű filmek kategóriájában jelölt filmrendezők számára az akadémián rendezett szimpózium egyértelművé tette, hogy minden jelölt film a maga nemében megérdemelné az Oscart, olyan magas művészi színvonalat képvisel. Vajna hasonlóan vélekedik az idei felhozatalról: „Én is azt gondolom, hogy erős a mezőny, de reménykedek, hogy a film érzelmileg meg tud érinteni, és lehet, hogy sikere lesz. Igen, reménykedek benne, de nem tudom…” – tárta szét a kezét.

A Testről és lélekről-t különlegessé teszi, ahogy a szarvasok metaforája allegorikusan végigvonul a filmen – erre még az akadémiai szimpóziumon is kitért a moderátor. A kérdésre, hogy a szobor odaítélésénél nyomhat-e valamit a latban, hogy az állatok szerepeltetése kiemeli a filmet a többi versenyben lévő alkotás közül, Vajna azt válaszolta: „A film hangulatán sokat segít. Az, hogy szarvasok vagy valami más, nem tudom, hogy számít-e, de az ötlet az álmokkal kapcsolatban nagyon fontos.” A magyar filmek utóbbi három évének sikereiről pedig azt mondta: „Átszerveztük a filmszakmát. Van egy iránya minden filmnek, és mi erősen támogatjuk őket. Gyártás közben, gyártás után, az eladásban és az utóéletben. Ezt Magyarország soha nem csinálta, és most látszik, hogy egymás után kapjuk az Oscar-jelöléseket. Reménykedünk, hogy ezt az Oscart is megnyerjük. De sok sikerük van Magyarországon is a magyar filmeknek. Visszatértek az emberek a mozikba, úgy gondolom, hogy fejlődünk” – mondta.

A fogadáson eredetileg részt vett volna a film női főszereplője, Borbély Alexandra is színész párjával, Nagy Ervinnel együtt, de az időjárási körülmények felülírták a terveket, a színésznő akkor még nem érkezett meg Los Angelesbe.