Szerelmes szörnyért járt az Arany Oroszlán

Guillermo del Toro The Shape of Water (A víz alakja) című filmje nyerte el szombat este a 74. Velencei Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Oroszlánt. A mexikói rendező a díj átvételekor elmondta, reméli, győzelme arra inspirálja majd a fiatal rendezőket, hogy kitartsanak amellett, amiben hisznek. – Az én esetemben ezek a szörnyek – hangsúlyozta a Pokolfajzat és A faun labirintusa 52 éves rendezője. Új filmje egy romantikus fantasy, amelyben egy néma nő és egy szörnyszerű vízi teremtmény különleges kapcsolatát követhetjük nyomon. – Hiszek az életben, a szerelemben, és hiszek a moziban – tette hozzá Guillermo del Toro. Az Annette Bening vezette zsűri – amelynek tagja volt Enyedi Ildikó is – 21 versenyfilm közül választotta ki a győztes alkotást. A zsűri nagydíját Samuel Maoz izraeli rendező Foxtrot című filmje kapta. A legjobb rendezőnek járó Ezüst Oroszlán-díjat Xavier Legrand francia rendező első nagyjátékfilmje, a Jusqu’à La Garde nyerte. A legjobb színész a palesztin Kamel el-Basa lett a libanoni Ziád Duejri L’Insulte című munkájában nyújtott alakításáért. A legjobb színésznő díját Charlotte Rampling vihette haza Andrea Pallaoro Hannah című filmjének címszerepéért. A világ legrégebbi filmfesztiválján Arany Oroszlán-életműdíjjal tüntették ki Stephen Frears brit filmrendezőt.

Ennek a cikknek a nyomtatott változata a Magyar Nemzetben jelent meg. A megjelenés időpontja: 2017.09.11.