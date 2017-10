Szexuális támadás gyanúja miatt indult nyomozás Harvey Weinstein ellen

A New York-i rendőrség bűnügyi nyomozást indított Harvey Weinstein elle, mivel olyan állítások jelentek meg, hogy 2004-ben szexuális támadást követett el – adta hírül a rendőrség szóvivőjére hivatkozva az amerikai People magazin online hírportálja helyi idő szerint csütörtök reggel.

A rendőrség közelebbről nem nevezte meg, pontosan a filmmogul melyik ügyéről, melyik áldozatáról van szó.

Ismeretes, Harvey Weinstein, az amerikai Miramax filmstúdió befolyásos producere amiatt volt kénytelen távozni a napokban beosztásából és hagyta el felesége is, mert a New York Times és a New Yorker magazin is tényfeltáró cikkekben mutatta be, hogy az elmúlt két évtizedben – hatalmával visszaélve – rutinszerűen fogdosott, szexuálisan zaklatott, megalázott és egyes beszámolók szerint meg is erőszakolt a filmstúdió kegyeit kereső színésznőket és modelleket.

Az ügy kirobbanása óta egyre több színésznő osztja meg elképesztő történeteit arról, miképpen találta szembe magát a túlsúlyos és agresszív Weinsteinnel, miután üzleti tárgyalás ígéretével csalta irodájába vagy hotelszobájába áldozatait. Az elmúlt napokban egyebek mellett Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Ashley Judd, Mira Sorvino, Asia Argento és Katherine Kendall állt elő ezzel a váddal, sokan pedig ma is csak név nélkül hajlandóak beszélni a történtekről.

Az amerikai sajtó immár a filmipar rendszerszintű problémájáról és olyan hatalmi visszaélésről cikkezik, amelyet politikai és médiakapcsolatok kiterjedt hálózata tett lehetővé.

A People találgatása szerint a kérdéses új nyomozás a New Yorker magazin tényfeltáró cikkében megszólaltatott egyik áldozat, Lucia Evans beszámolója alapján indult, aki szerint Weinstein 2004-ben orális szexre kényszerítette őt hotelszobájában.

A People-nek nyilatkozó rendőrségi tisztviselő azt is elmondta: további, korábbi ügyeket is áttekintenek, bár hivatalos panasszal a rendőrségnél a sértettek eddig nem éltek, most panaszosok jelentkezését is várják. Jogi szakértők szerint, amennyiben a sajtóban eddig megjelent vádakat a bíróság elé vinnék, és ott valóságuk bebizonyosodna, úgy a producer öttől huszonöt évig terjedő szabadságvesztésre számíthatna.

Harvey Weinstein az amerikai filmipar és médiavilág igen befolyásos mogulja. A kilencvenes évek közepétől a „független” filmekkel befutó Miramax vezéreként befolyásos alakja lett a hollywooddi és a New York-i média-, film- és politikai világnak. Mindemellett a Demokrata Párt kampányainak is kiemelt támogatója volt, jó viszonyt ápolt Hillary Clinotnnal is.

Weinstein eleinte jogázcsapat segítségével próbálta megakadályozni a cikkek megjelenését, majd perrel fenyegetőzött. Később kármentő akcióként nyilvánosan kért bocsánatot áldozataitl, és megígérte, hogy kezeltetni fogja magát. Kitart azonban amellett, hogy belegyezés nélküli szexuális aktusra egyetlen esetben sem került sor.

Az amerikai lapok az elmúlt napokban arra a kérdésre próbálnak válaszolni, miként tudta Weinstein áldozatait, illetve az eseteket ismerő úsjágírók, közéleti szereplők száját hosszú időn át úgy befogni, hogy az ügyből csak hosszú évek után lett a karrierjét elsöprő botrány. A producer tűrhetetlen viselkedéséről ugyanis nagyon sokaknak volt tudomása, az évek során pedig számtalan ügyet Weinstein jogászcsapata simított el úgy, hogy áldozataival hallgatási megállapodást kötött – közelebbről nem ismert összegek kifizetéséért cserében.

A People által megszellőztetett új nyomozás érdekessége egyébként, hogy a New York-i rendőrség 2015-ben már megpróbálta lebuktatni a producert. Az események idején 22 éves Ambra Battilana Gutierrez, aki egykor a Miss Italy döntőse volt, ugyanis a rendőrséghez fordult, miután Weinstein üzleti megbeszélésre hivatkozva invitálta őt irodájába, ahol kettesben maradva zaklatni, fogdosni kezdte, szoknyája alá nyúlt. A olasz modell – kevesen viselkedtek a megfélemlített áldozatok közül ennyire határozottan – ezután a rendőrségre sietett, ahol a nyomozók „bedrótozták”. Guitrrez a lehallgatókészülékkel felszerelve ezután a továbbra is nyomuló és telefonálgató Weinsteinnel újabb találkozóban állapodott meg. A találkozó hangfelvételén hallatszik, amint a többszöri és határozott "nem"-ek ellenére próbálja szobájába behívni Weinstein a modellt, igen erőszakosan és céljától eltántoríthatatlanul.

(A felvétel, annak leiratával együtt:)

A New Yorker által közzétett felvétel döbbenetes bizonyítéka annak, milyen intenzív nyomást fejthetett ki „tárgyalópartnereire” Harvey Weinstein, aki – egyes beszámolók szerint – a nem együttműködők karrierjét később bosszúból akadályozta, tönkretette.

A rendőrségi ügyből azonban nem lett semmi, mert a felvétel ellenére a manhatteni kerületi ügyészség végül nem talált elegendő bizonyítékot az eljárás megindításához. Idevágó adalék, hogy a kerületi ügyész választási kampányát (egyes kerületekben nem kinevezik, hanem választják az ügyészt az Egyesült Államokban) jelentős összeggel támogatta Weinstein.

Szintén érdemes megemlíteni, hogy amint a rendőrségi eljárás kitudódott, varázsütésre Gutierrez korábbi, sikamlósnak beállított történeteiről kezdtek el cikkezni a bulvárlapok – a sajtóhadjárat szervezése is beletartozott Harvey Weinstein érinthetetlenségének eszköztárába.

A New Yorker cikke Gutierrez ügyét részletesen ismerteti, és az eset kapcsán egy névtelen New York-i rendőrtisztet idéz, aki úgy nyilatkozott: „Megvolt a bizonyítékunk. Magam is meglepődtem, mennyire feldühített az ügy, pedig már régóta a rendőrségnél szolgálok.”

A megszólalás jelzi, a New York-i rendőrségnek lehet némi törlesztenivalója Weinsteinnel szemben.