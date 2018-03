Trump: Nincsenek többé sztárjaink, kivéve az elnökötök !

Az elmúlt tízéves statisztikák alapján az idei Oscar-díj-átadót nézték messze a legkevesebben, az esés tavalyhoz képest mintegy 19 százalék volt – számolt be a nézettség alakulásáról a The Hollywood Reporter. A filmes szaklap által közölt adatok szerint míg most a magyar idő szerint hétfő hajnali átadót 26,5 millióan nézték meg az Egyesült Államokban, addig tavaly ugyanez a szám 32,9 millió, 2008-ban 31,8 millió, míg 2010-ben 41,6 millió nézője volt a közvetítéseknek. A csúcsot egyébként 43,7 millióval a 2014-es év jelenti, azóta folyamatosan csökkent a nézőszám.

Miként az MTI is megjegyezte, az Oscar-gála az amerikai foci döntője, a Super Bowl közvetítése után hagyományosan a második legnézettebb műsor szokott lenni Észak-Amerikában. Idén azonban a téli olimpia megnyitóját is többen látták, a phjoncshangi sportesemény ugyanis 27,8 millió nézőt ültetett a képernyő elé. A tévénézők száma általában is csökkenő tendenciát mutat, de az Oscar-közvetítés sikerét gyakran kapcsolják össze a díjesélyes és díjazott filmek népszerűségével, s minden bizonnyal a csökkenésben a Weinstein-féle zaklatási botrány és az utána az amerikai szórakoztatóiparra zúduló újabb és újabb hasonló ügyek felszínre kerülése is szerepet játszott. Többen ugyanakkor úgy vélik, más nagy átadókhoz képest az Oscaron nem volt annyi politika, míg Jimmy Kimmel – immár második – műsorvezetését sokan kiegyensúlyozottként értékelték.

Lowest rated Oscars in HISTORY. Problem is, we don’t have Stars anymore - except your President (just kidding, of course)!

A rekordalacsony adatokra reagált Donald Trump is, az amerikai elnök humorát megcsillogtatva annyit írt Twitter-oldalán: „Minden idők legalacsonyabb Oscar-nézettsége. Az a baj, hogy nincsenek többé sztárjaink – kivéve az elnökötök (természetesen csak vicceltem!)”

