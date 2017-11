Uma Thurman megtörte a csendet Weinstein-ügyben

Ahogy egy korábbi interjújában beígérte, Uma Thurman is megszólalt a hollywoodi producer, Harvey Weinstein zaklatási ügyében – derült ki többek között a New York Times cikkéből. Ismeretes, a színésznő nemrég beszélt arról, hogy elő fog állni saját történetével a szexuális zaklatások kapcsán, amint arra készen áll.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Hálaadás estéjén ez meg is történt: a Kill Bill sztárja egy „#metoo” hashtaggal üzent áldozatoknak és elkövetőknek egyaránt. „Hálát adok ma, hogy életben vagyok, hálát azokért, akiket szeretek, és azokért, akik elég bátrak, hogy kiálljanak másokért” – írta a színésznő. Hozzátette, boldog hálaadást kíván mindenkinek, kivéve Harvey Weinsteinnek, valamint azoknak, akik részt vettek az ő összeesküvéseiben. „Boldog vagyok, hogy ilyen lassan halad, nem érdemelsz golyót” – intézte szavait Thurman a producerhez, akiről már számos színésznő, modell és és egyéb filmipari alkalmazott fejtette ki, hogyan molesztálta őket a korábbiakban. „Maradjatok készenlétben” – tette még hozzá a filmsztár.

„Dicséretes, ami történik” – Uma Thurman a múlt hónapban még így kommentálta az áldozatok előállását az Access Hollywoodnak adott interjújában. Kifejtette, mivel nem gyerek már, megtanulta, hogy ha dühből beszél, akkor megbánja később, ahogy kifejezte magát. „Így várok arra, amíg múlik belőlem a harag. És amint készen állok, el fogom mondani azt, amit el kell” – jegyezte meg. Később a New York Timesnak pedig azt fejtegette, hogy Hollywood egy megalázó és elutasító hely mindenfajta nő számára.

Uma Thurman pályája során számos olyan filmben szerepelt, amit a Weinstein-féle Miramax gyártott. Főszereplő volt a Kill Bill-szériában, de láthattuk például a Ponyvaregényben is. Az említett filmek rendezője, Quentin Tarantino múlt hónapban fejtette ki egy interjúban: hosszú ideje tudott már a producer viselkedéséről, és szégyelli magát, amiért nem lépett fel vele szemben.

Hír TV Weinstein volt Moszad-ügynökökkel félemlíttette meg vádlóit Az izraeli biztonsági szolgálatok volt alkalmazottai által működtetett cég újságírókra is rászállt.

Szuperplán hírlevél Hírlevél fimkritikákkal és filmes cikkekkel a mozi szerelmeseinek. Ez az emailcím nem érvényes

Friss hír egyébként, hogy a Harvey Weinstein szexuális bűncselekményeit vizsgáló nyomozók egyesítik erőiket, és közösen vizsgálják, hogy a producert eljárás alá lehet-e vonni, esetleg letartóztatni. A New York-i, a Los Angeles-i és a londoni hatóságok is megnyitották a saját Weinstein-aktájukat az elmúlt hat hétben. Los Angelesben azt vizsgálják például, vádat lehet-e emelni a producerrel szemben egy 2013-as feltételezett nemi erőszak ügyében. Weinstein a vádak szerint egy Beverly Hills-i hotelben kényszerített szexuális aktusra egy meg nem nevezett színésznőt. A New York-i hatóságok két nő, Lucie Evans és Paz de la Huerta nemi erőszakra vonatkozó állításait vizsgálják.

New Yorkban korábban már nyomoztak Weinsteinnel szemben, de akkor elegendő bizonyíték hiányában nem emeltek vádat ellene. Ismert, Ambra Battilana Gutierrez olasz modellt két éve még be is drótozták, hogy felvegye, ahogy a producer kellemetlenkedik vele szemben. Bár a New Yorker által kihozott felvételen hallatszott, hogy Weinstein még bocsánatot is kért a korábbi zaklatásért, ügyét akkor még ejtették.