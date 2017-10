Végre itt Az utolsó Jedik előzetese, amelytől leesik az ember álla

Ritka dolog, amikor nerdök és geekek sportot néznek, de a Csillagok háborúja rajongói kénytelenek voltak így tenni. A Chicaco Bears–Minnesota Vikings amerikaifoci mérkőzés nagyszünetében adták le ugyanis először a soron következő, nyolcadik Star Wars-film hosszú előzetesét (eddig csak egy ízelíőt kaptak), amelyre a kiéheztetett rajongók hónapok óta vártak. Íme, a kisfilm:

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Érdekesség, hogy Az utolsó Jedik direktora, Rian Johnson a rajongóknak azt ajánlotta, hogy ha teljesen spoilermentesen akarnak moziba ülni decemberben, ne nézzék meg az előzetest. Ez természetes, hiszen bármennyire is keveset árul el egy ilyen videó, sok képsorra fény derül, és azok alapján a sztoriról is kiderül ez-az.

Ez most is így van, hiszen a fent látottakból arra lehet találgatni, hogy Kylo Ren kezébe kerül anyja, Leia sorsa is. Luke Skywalker tehetetlennek és gyengének tűnik, miközben Reyt megkísérti a gonosz, Snoke és Kylo Ren személyében. Az előzetes – ahogy a Star Warsnál már megszokhattuk – ismét remekmű lett, hiszen nem árul el sokat (például továbbra sem tudni, Rey pontosan kicsoda), csak épp annyit, amin a rajongók elvitatkozhatnak a premierig.

Mindenesetre mindezek alapján igaza volt a készítőknek, amikor azt mondták, ez a film komorabb hangulatú lesz, mint a hetedik epizód, Az ébredő Erő.

Szuperplán hírlevél Hírlevél fimkritikákkal és filmes cikkekkel a mozi szerelmeseinek. Ez az emailcím nem érvényes

Amit már az előzetes előtt is tudni lehetett

Az utolsó Jedik hivatalos magyar premierdátuma 2017. december 14-e, de a legnagyobb magyar mozihálózatnál, a Cinema City Magyarországnál kedd délelőtt tíztől lehet majd jegyet venni 13-án kezdődő előadásra is. Az alkotás megkapta végső plakátját is, íme:

A filmben felbukkannak a régi sztárok (Carrie Fisher mint Leia Organa, Mark Hamill mint Luke Skywalker, Anthony Daniels mint C-3PO) és Az ébredő Erőből megismert fiatalok is (Daisy Ridley mint Rey, John Boyega mint Finn, Adam Driver mint Kylo Ren, Oscaar Isaac mint Poe Dameron). Új, már befutott hollywoodi színészeket is láthatunk majd a vásznon (Laura Dern mint Amilyn Holdo, Benicio del Toro mint DJ), de ismét akadnak friss arcok is (Kelly Marie Tran mint Rose Tico). Sőt, egy magyar kiemelt statiszta is szerepet kapott az alkotásban: Nemes Zoé már mesélt is nekünk arról, hogy került a filmbe. Az utolsó Jedik zeneszerzője ezúttal is az ötszörös Oscar-díjas John Williams, rendezője pedig Rian Johnson.

Mark Hamill a közelmúltban a StarWars.com-nak adott interjúban sokat nem mondott, de annyit elárult a Csillagok háborúja nyolcadik részéről, hogy nagy, komplex produkcióról van szó, amelynek rendezője, Rian Johnson mindvégig kiegyensúlyozott és kedves volt. – Egyszer sem láttam, hogy elveszítette volna a türelmét, nem hallottam káromkodni vagy másokat megalázni – mesélte Mark Hamill, kifejtve, volt már olyan rendezője, aki az egész stáb előtt hordta le a kollégájukat, de szerencsésnek érzi magát, hogy Johnsonnal dolgozhatott.

– Azt szokták mondani, „ó, biztos jó szórakozás Star Warst forgatni”. Nos, az, de közben szörnyen ijesztő és a félelmetessel határos is egyben, mert túl nagy elvárásoknak kell megfelelni – jelentette ki Mark Hamill. Beszélt a Canto Bight kaszinóváros helyszínéről is – itt tűnik majd fel a Star Wars első magyar színésze, Nemes Zoé is a filmben. Hamill szerint 150 különböző karakter bukkan fel különféle öltözékekben. – Az volt az egyik legszebb díszlet, amelyikben valaha jártam – szögezte le Hamill, aki elmesélte azt is, szabadidejében bóklászott a forgatáson, olyan díszletekbe is belesett, amelyekben nem játszott, és hihetetlen mértékű tehetséget látott mindenütt. – Ezért másfél órás a stáblista. Több ezer ember kell egy ilyen méretű eposzhoz – túlzott kissé a színész.