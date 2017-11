Zaklatás miatt nyomoznak Lars von Trier stúdiója ellen

Miután kilenc nő is zaklatásról adott számot, a dán hatóságok nyomozást indítottak Lars von Trier filmstúdiója, a Zentropa ellen – közölte a The Guardian. Az említettek a Politiken nevű lapnak beszéltek arról, hogy a cég alkalmazottjaként állandó megalázásnak, szexuális közeledésnek és folyamatos becsmérlésnek voltak kitéve. Mind azt mondták, hogy a Zentropában mindennapos tapasztalat volt ez, többen pedig ezért is hagyták inkább teljesen maguk mögött a filmipart.

Az állítások jó része Peter Aalbaek Jensen producerrel szemben fogalmazódott meg, aki egyébként a Lars von Trier-film, a Táncos a sötétben producere is volt. Jensen volt az, aki, miután Björk előállt az őt ért zaklatásokkal, a nyilvánosság előtt arról beszélt: inkább az énekesnő volt a nehéz természet. A Táncos a sötétben főszereplője egyúttal állította, az általa meg nem nevezett producer valótlan történeteket terjesztett róla, hogy őt állítsa be együttműködésre képtelennek. Ismert, a 2000-es film forgatása után valaki azt állította Björkről, hogy egyszer dühében még egy blúzt is darabokra tépett, és az egyes részeit még meg is ette. Az énekesnő most kijelentette, sosem tett ilyet, és nem tudja, egyáltalán lehetséges lenne-e.

Nemrég interjúztunk egyébként Els Vandevorsttal, a Táncos a sötétben ko-producerével, aki ugyan nem volt jelen a forgatáson, de szintén csak művészi ellentétekről tudott számot adni. Kérdésünkre, hogy miért lenne baj, amit Jensen állít, miszerint Björk szeretett volna mindent kézben tartani, azt mondta: „Producernőként is természetesen elfogadhatatlannak tartok minden olyan szituációt, amikor férfi alkotók visszaélnek a hatalmukkal. De tény, hogy Björk nagyon-nagyon erős nő volt, aki jelen kívánt lenni a filmezés minden fázisában. Ezzel persze nincs baj.”

Úgy tűnik viszont, Jensen viselkedésével annál több probléma lehetett. Több nő is állította, hogy a férfi fogdosta a mellét, illetve arra kérte, hogy feküdjön a térdére, hogy elfenekelhesse őt. A producer állítólag előszeretettel szemelt ki magának női gyakornokokat, akiktől nem ritkán kért olyan bizarr, munkakörükhöz nem tartozó, megalázó feladatokat, mint hogy oltsák be a malacait. A cég egy karácsonyi partiján pedig azoknak a gyakornokoknak ajánlott fel díjat Jensen, akik a leggyorsabban tudnak levetkőzni, illetve akik a leghosszabbra meghagyott fanszőrzettel rendelkeznek.

„Azt hiszem, mindenki, aki valaha a Zentropánál dolgozott, látott hasonlót, vagy egyenesen ki lett téve ilyen szituációnak” – fejtette ki a stúdió korábbi producere, Meta Louise Foldager Sørensen. Ugyanerről beszélt Anna Mette Lundtofte író-újságíró, aki szerint mindezt a Zentropánál egy alternatív munkakultúrának nevezik, de nem szól többről, mint a nők megalázásáról.

Jensen tavaly köszönt le a Zentropa vezérigazgatói posztjáról, de jelenleg is van 25 százaléknyi tulajdonrésze a cégben. Mint most kifejtette, nem emlékszik az elmondott esetekre, de „lehetséges, hogy megtörténtek.” Azt mindenesetre tagadta, hogy rendszerszintű megalázások színhelye lett volna a filmstúdió.

A Zentropát Lars von Trier és Jensen 1992-ben alapították, és jelenleg Skandinávia legnagyobb produkciós cége, olyan filmekkel a háta mögött, mint az Antikrisztus, A nimfomániás, a Melankólia vagy Susanne Bier és Thomas Vinterberg alkotásai.