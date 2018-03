Zaklatási bejelentése miatt perlik a Super Size Me rendezőjét

Pert indít a Turner Entertainment Networks (TEN) a Super Size Me rendezője, Morgan Spurlock ellen – közölte a brit The Guardian. A kedden benyújtott kereset oka egy decemberben közzétett nyílt levél, amiben a rendező elismerte korábbi zaklató magatartását. A filmes cég szerint közösen terveztek belevágni egy a nőjogokkal kapcsolatos projektbe, de a bejelentés miatt ez az ötlet elúszott.

A TEN ügyvédei azzal vádolják Spurlockot, hogy szerződést szegett, és nem sikerült neki visszatérítenie a filmsorozatba fektetett forrásokat sem. A projekt címe egyébként Who Rules the World? lett volna, és azokra a problémákra kívánt koncentrálni, amikkel a nőknek napjainkban szembe kell nézniük.

A korábban a gyorséttermi fogyasztás veszélyeiről, illetve Oszama bin Ladenről is dokumentumfilmet készítő rendező a Twitter-oldalán számolt még be róla: maga is a probléma része volt. A rendező felidézett egy egyetem alatt történt szexuális aktust, ami szerinte kölcsönös beleegyezésen alapult, a nő viszont erőszaknak mondta azt.

A férfi bevallása szerint emellett megalázóan beszélt egy kolléganőjével, a nő kilépésekor pedig még fizetett is neki, hogy erről ne beszéljen a nyilvánosság előtt. Spurlock továbbá közölte, mindezidáig hűtlen volt a valaha volt összes barátnőjéhez és feleségéhez. Magyarázatként hozzáfűzte, hogy gyerekként szexuális zaklatás áldozatává vált, továbbá alkoholproblémái vannak. Állítása szerint a megoldás részévé kívánt válni Harvey Weinstein zaklatásainak nyilvánosságra kerülése után.

A nyílt levél hatására a YouTube Red szolgáltatása elállt a 2004-es Super Size Me tervezett folytatásától, a Super Size Me 2. Holy Chicken!-től.