A 97. percben nyert a Vidi, „Auf Wiedersehen!” – üzenték a Fradi-szurkolók

Kezdjük az időben a legkésőbb befejeződött mérkőzéssel: Videoton FC – Debreceni VSC. A találkozó elején a vendégcsapat volt aktívabb, a visszafogottan kezdő Vidi negyedóra elteltével „érkezett meg” a meccsbe, ám helyzeteit nem váltotta gólra.

Fordulást követően is jóval többet birtokolta a labdát a hazai gárda, de sorra kihagyta ziccereit. A Debrecen leginkább a védekezéssel törődött és csak elvétve jutott el a fehérvári kapuig. A mérkőzést végül Danko Lazovic döntötte el a 97. percben értékesített tizenegyessel.

Videoton FC – Debreceni VSC 1-0 (0-0)

Felcsút, 1929 néző, v.: Kassai

gólszerző: Lazovic (97., 11-esből)

sárga lap: Pátkai (77.), Fiola (83.), Henty (86.), illetve Kinyik (2.), Könyves N. (19.), Filip (40.), Jovanovic (74.), Tőzsér (84.), Szatmári Cs. (93.), Nagy S. (96.)

Videoton FC: Kovácsik – Nego, Juhász R., Fiola, Stopira – Hadzic, Pátkai (Géresi 86.), Varga J. (Maric 60.), Suljic – Lazovic, Henty

Debreceni VSC: Nagy S. – Bényei, Kinyik, Szatmári Cs., Ferenczi J. – Tőzsér – Jovanovic (Csősz 96.), Holman (Mészáros N. 90.), Filip, Könyves N. – Tabakovic (Mengolo 77.)

Ferencváros–Paksi FC

A labdabirtoklásban és a kapura lövésekben is megmutatkozott a Ferencváros fölénye az első félidőben, de csak a szünet előtt tudta megszerezni a vezetést Varga Roland szöglet utáni góljával. Az FTC csatárának ez már a nyolcadik találata volt tétmérkőzésen az idei szezonban.

A második felvonásban bátrabban futballoztak a paksiak, ezért sokkal kiegyenlítettebbé vált a játék, több lehetőségük volt a kapu előtt, és a 60. percben Hahn János révén sikerült is egyenlítenie. A folytatásban is a vendégek játszottak veszélyesebben, de több gól már nem született.

A lefújás után a mérkőzésre kilátogató ferencvárosi szurkolók skandálásba kezdtek. „Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! (Viszontlátásra! Viszontlátásra!)” – üzenték a nézők Thomas Dollnak, a budapesti zöld-fehérek edzőjének. Az Üllői129 írása szerint legutóbb öt éve szólaltak meg kórusban a szurkolók a Ferencváros edzője ellen, akkor Détári Lajos irányította a csapatot. A szurkolói portál arra is emlékeztet, hogy Thomas Doll ötödik szezonját kezdte a klub kispadján, a negyedik, amikor vele is startolt a csapat a bajnokságban – ez eddig a leggyengébb rajt: 1 győzelem, 4 döntetlen.

Ferencváros–Paksi FC 1-1 (1-0)

Groupama Aréna, 5423 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Varga R. (44.), illetve Hahn J. (60.)

sárga lap: Leandro (49.), illetve Kulcsár D. (11.), Gévay (55.)

Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Batik, Otigba, Botka – Leandro, Gorriaran (Lovrencsics B., 76.) – Moutari, Rui Pedro (Csernik, 46.), Varga R. (Kundrák, 86.) – Böde

Paks: Molnár G. – Kulcsár D., Lenzsér, Gévay, Szabó J. – Papp K. – Hahn (Daru, 89.), Hajdú (Kecskés T., 90.), Bertus, Bartha – Koltai (Fejős, 83.)

Budapest Honvéd–Újpest FC

Korán vezetést szerzett az Újpest Zsótér révén, sőt az előző szezonban még a kispestieket erősítő futballista könnyedén tovább növelhette volna az előnyt, de nyolc méterről gyakorlatilag az üres kapu mellé passzolt. A folytatásban feljött a Honvéd, de Baráth révén csak kapufáig jutott.

A fordulást követően a hazaiak kerültek fölénybe, és több helyzetet is kialakítottak, végül a továbbra is kiváló formában futballozó Lanzafame egyenlített, majd a csapatkapitány Kamber egy pontrúgás után talált be. A hajrában a lila-fehérek óriási rohamot indítottak az egyenlítésért, de elképesztő helyzetek maradtak ki, mindhárom pont Kispesten maradt.

Budapest Honvéd–Újpest FC 2-1 (0-1)

Bozsik Stadion, 3478 néző, v.: Farkas Á.

gólszerzők: Lanzafame (73.), Kamber (82.), illetve Zsótér (8.)

sárga lap: Kamber (55.), Baráth (93.)

Honvéd: Gróf – Laczkó (Kabangu, 65.), Deák (Danilo, a szünetben), Lovric (Bobál D., 65.), Baráth, Latifu – Nagy G., Kamber, Herjeczki – Eppel, Lanzafame

Újpest: Pajovic – Mohl, Litauszki, Bojovic, Pauljevic – Windecker, Sankovic, Zsótér (Simon K., 74.), Nagy D., Obinna – Novothny (Tischler, 74.)

Vasas FC – Mezőkövesd Zsóry FC

A Vasas kezdett jobban, azután kiegyenlítettebbé vált a játék. Lehetőségekből a fordulónak a negyedik helyről nekivágó Vasasnak jutott több, de a tabellán négy forduló után az ötödik pozíciót elfoglaló Mezőkövesd is szerezhetett volna gólt jobb helyzetkihasználással.

A fordulást követően a legnagyobb izgalmat az keltette, hogy Keita az 53. percben összeesett a félpályánál, az eszméletvesztésből szerencsére magához tért, s ápolás után folytatni tudta a mérkőzést, igaz, később lecserélték. Egy perc híján egy órája futballoztak a csapatok, amikor vezetést szerzett a Vasas: Kulcsár lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba az ötös sarkáról (1-0).

A hazaiak továbbra is támadó szellemben játszottak, de már nem találtak be, a Mezőkövesd pedig váratlanul egyenlített: szögletet követően Pillár küldte kapura a labdát, s bár Kamenár hárított, a játékvezető úgy ítélte meg, hogy a labda túljutott a gólvonalon (1-1).

A vendégek szerencsésnek nevezhető pontmentéssel távoztak a Vasas otthonául szolgáló Szusza Ferenc Stadionból.

Vasas FC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (0-0)

Szusza Ferenc Stadion, 1700 néző, v.: Berke

gólszerzők: Kulcsár (59.), illetve Pillár (89.)

sárga lap: Ádám (62.), Kamenár (82.), Burmeister (83.), illetve Hudák (38.), Majtán (91.)

Vasas SC: Kamenár – Burmeister, Vaskó, Ristevski – Szivacski, Vida, Berecz, Hangya – Ádám (James, 68.), Murka (Gaál, 74.), Remili (Kulcsár, 54.)

Mezőkövesd Zsóry FC: Tujvel – Lázár (Veselinovic, 71.), Hudák, Pillár, Szalai – Farkas, Keita (Baracskai, 68.), Tóth B. – Cseri (Majtán, 79.), Strestík – Koszta

Swietelsky Haladás–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő

Az egy-egy győzelemmel álló csapatok találkozóján a keretből kikerült Halmosi Pétert nélkülöző Haladás kezdett jobban, az újonc balmazújvárosiak kontrákból próbálkoztak. A soproni „albérletben” lévő szombathelyiek Williams büntetőjével szereztek vezetést, ez volt a csapat második találata a szezonban. A hajdúsági együttes rákapcsolt, és több gólhelyzetet is kialakított, ám a 41 éves Király Gábor rendre hárított.

Térfélcsere után élénk mezőnyjáték folyt a pályán, mígnem egy pontos középre adásból Williams megduplázta a hazaiak előnyét. Vajda remek szabadrúgásból szépített, majd Jagodics egy közeli fejessel biztosította a szombathelyiek idénybeli második győzelmét. A Haladás legutóbbi kilenc bajnokijából a másodikat nyerte meg, az újonc Balmazújváros pedig április óta először kapott ki idegenben.

Swietelsky Haladás–Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 3-1 (1-0)

Sopron, 1162 néző, v.: Szabó Zs.

gólszerzők: Williams (24. - 11-esből, 70.), Jagodics (78.), illetve Vajda (76.)

sárga lap: Simon Á. (19.), Jagodics (76.), illetve Andric (14.)

Haladás: Király – Simon Á., S. Wils (Jagodics, 54.), Németh Mi., Bosnjak – Kiss B. (Tóth M., a szünetben), Mészáros K., Jancsó – Ramos, Medgyes (Grumic, 81.), Williams

Balmazújváros: Horváth L. – Póti, Tamás L., Rus, Uzoma – Vajda, Sigér, Haris – Arabuli (Belényesi, 80.), Kovács Á. (Zsiga, 58.), Andric (Rácz, 66.)

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC

Gyors gólváltással indult a mérkőzés: előbb Heris használta ki, hogy a rosszul kimozduló diósgyőri védők között váratlanul helyzetbe került, majd Makrairól pattant be a labda a vendégek kapujába, amikor Hegedüs kapus egy hazagurítás után túlságosan sokat várt az előreíveléssel.

Később jórészt a mezőnyben folyt a játék, küzdöttek egymással a csapatok, helyzetek inkább az időnként szépen játszó Diósgyőr előtt adódtak, de nem tudott élni a lehetőségekkel.

A fordulás után élénk volt a játék, felváltva jöttek a helyzetek, majd a 66. percben villámlás és heves eső miatt félbeszakadt a mérkőzés. Részben elment a világítás, elromlott az eredményjelző, de mintegy negyedóra elteltével folytatódhatott az összecsapás.

Nyolc perccel később Prosser használt ki egy pontos kiugratást, ezzel a Puskás Akadémia jutott ismét vezetéshez, Vela azonban a hajrában pontot mentett a DVTK-nak.

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 2-2 (1-1)

Debrecen, 2514 néző, v.: Iványi

gólszerzők: Makrai (10.), Vela (89.), illetve Heris (4.), Prosser (74.)

sárga lap: Busai (55.), Karan (65.), illetve Spandler (13.), Márkvárt (80.)

Diósgyőri VTK: Antal – Nagy T., Lipták, Karan, Tamás M. – Vela, Busai (Kocsis, 72.), Oláh (Nono, 77.), Óvári – Makrai (Joannidisz, 77.), Ugrai

Puskás Akadémia: Hegedüs L. – Poór, Heris, Hegedűs J., Spandler (Knezevic, a szünetben) – Mevoungou – Szécsi (Prosser, 53.), Márkvárt (Vanczák, 88.), Balogh B., Szakály P. – Diallo

A tabella:

1. Budapest Honvéd 5 3 2 - 10-5 11 pont

2. Videoton FC 5 3 2 - 9-4 11

3. Diósgyőri VTK 5 2 2 1 9-8 8

4. Vasas 5 2 1 2 4-4 7

5. Mezőkövesd Zsóry FC 5 2 1 2 6-11 7

6. Ferencváros 5 1 4 - 9-4 7

7. Swietelsky Haladás 5 2 - 3 4-8 6

8. Paksi FC 5 1 3 1 8-7 6

9. Újpest FC 5 1 3 1 8-8 6

10. Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 5 1 2 2 8-7 5

11. Debreceni VSC 5 - 2 3 2-5 2

12. Puskás Akadémia 5 - 2 3 4-10 2