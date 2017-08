A droggal és az alkohollal hozta összefüggésbe a stadionfelújításokat Garancsi

Garancsi István szerint a stadionfelújítások és a taoprogram miatt nemzedékeket sikerült és sikerül ezekben az években megnyerni a futballnak. „Hiszem, hogy a fiatalok tízezreit menti meg a sport máris a drogtól, az elhízástól és az alkoholtól.”

Tudható, hogy cége, a Market Zrt. is sokat nyer az infrastrukturális fejlesztésekkel, állítása szerint a Duna Arénára a legbüszkébb. Ám szerinte messze túlértékelik a lehetőségeit, szó sincs arról, hogy az ország hetedik legbefolyásosabb embere lenne.

Állítja, semmit sem tenne másként, ha újrakezdhetné.

„Ha valamit megtanultam a brókervilágban, akkor az az, hogy a múltat nem lehet megváltoztatni. Okulni kell belőle.”

Sajnos az NS-főszerkesztő, Szöllősi György interjújában elmaradt az a kérdés, hogy ezt mire értette. Azt viszont elárulta, hogy amikor Nikolics Nemanja eligazolt, tehetetlenek voltak, mert a gólkirály mindenképpen menni akart.

A futballban tapasztalható sikerek és kudarcok hullámvasútja kapcsán így fogalmazott: „Az OTP részvénye is volt ezer forinton, most meg a tízszeresét éri körülbelül. Mindkét területen vannak tendenciák, amelyekre rá lehet érezni, de a tőzsdén és a fociban is derült égből érkezik a villámácsapás, a veszteség, a vereség iszonyú lelki fájdalmakat tud okozni.”

Sajnálja, hogy nem sikerült bajnoki címmel ünnepelni a tizedik évfordulót, viszont hisz a abban, hogy eljutnak az Európa-liga csoportkörébe.

„Három félidőt tulajdonképpen megnyertünk a Bordeaux ellen, vagy legalábbis nem veszítettünk el,

ami egy ilyen csapat ellen óriási siker.” Egyértelműsítette: hiányolja az állandóságot, hogy nincsenek ott rendre az európai kupák csoportköreiben, de úgy fogalmazott, talán Kovács Zoltán sportigazgató szerződtetésével javulhat a helyzet.

Hogy az új Vidi-stadion mikorra készül el, azt ő sem tudja, az ilyen kérdéseket a kivitelezőhöz passzolja. Úgy hallotta, jövő nyár a céldátum.

A Videoton 2007-től kezdve, amióta Garancsi a tulajdonos, kétszer nyert bajnoki címet (2011, 2015), ötször lettek másodikok, s a 2012-es ezüstérem után bejutottak ez Európa-liga csoportkörébe. Az üzletember ezt tartja a legnagyobb sikernek. De beszédes, hogy érkezése óta a most regnáló szerb Marko Nikolics a tizenegyedik vezetőedző.