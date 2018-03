A felcsúti stadionban a nézők sem fotózhatják Orbánt?

Narancssárga pufidzsekiben nézte a Puskás Akadémia–Videoton NB I-es meccset szombat délután Orbán Viktor. A találkozót megtekintette a díszpáholyban Mészáros Lőrinc és Hernádi Zsolt is (ők hosszasan beszélgettek is), valamint ifjabb Orbán Győző. Mindez a 444.hu cikkéből derül ki, ugyanis három munkatársuk is bejutott a mérkőzésre, és készítettek is néhány fotót. Amíg engedték nekik.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A bejutásuk persze nem azért nagy szó, mert telt ház lett volna (csak néhány százan lehettek), hanem mert sajtósként nem engedi be őket a klub. Így jegyet vettek, úgy készítették a képeiket. Viszont nem sokáig hagyták őket fotózni, először a klub egy sajtósa kerülgette őket, majd egy kopasz férfi ment oda hozzájuk és közölte velük, hogy megsértik a házirendet. Ők persze mondták, hogy nincs ilyen pont benne. „Azt mondta, hogy neki leszóltak fentről, hogy mi itt nem fotózhatunk rendes géppel, csak mobillal, mert házirendet sértünk. Rutinosan mondtuk, hogy mutassa meg a házirendet, ezzel pár percig elvoltunk, aztán abban maradtunk, hogy szól a főnökének.”

Aki hamarosan meg is érkezett, majd az előbb érkezett kopasszal közösen megkérték őket, hogy menjenek már ki a stadion elé együtt, mert ott van kifüggesztett házirend. Természetesen sejtették, hogy majd nem fogják visszaengedni őket, de amikor ezt felvetették, azt a választ kapták, hogy természetesen visszamehetnek. Aztán kinyitották nekik a kaput, majd bezárták és villámgyorsan eltűntek.

„Ezután már a játék kedvéért megkértük a kint szép számban lévő biztonság őröket, hogy mutassák meg a házirendben a fotózást tiltó részt, de nekik sem sikerült. Szintén a játék kedvéért megkérdeztük azt is, hogy érvényes jeggyel miért vezettek ki minket, amire megint csak nem kaptunk választ” – írják a cikkben. Majd megkérték az őröket, hogy hívják már fel a biztonsági főnöket, de azt a választ kapták, hogy elhagyta a stadiont.

A mérkőzés végül 0–0 lett.