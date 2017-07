A Fradi edzője elmondta, hol késnek a komolyabb labdarúgók

Mint beszámoltunk róla, az Újpest és a Fradi 2-2-re végzett egymással a derbin, mégpedig az NB I 2. fordulójában. A meccs utáni sajtótájékoztatón a két tréner részletesen elmondta, hogyan látta a meccset, sőt Thomas Doll a Fradi részéréről kifejtette, milyen gondjai vannak továbbra is az együttesének.

– Derbihangulat volt, ezt köszönöm a szurkolóknak. Büszke vagyok a fiúkra, ugyanakkor csalódott az eredmény miatt, hiszen az utolsó percekben kaptunk gólt. Jobban kezdett a Fradi, de visszajöttünk a meccsbe, és 2-1-nél el is dönthettük volna, ha nem hibázunk támadásban. A végjátékban türelmesebbnek kell lennünk – így az Újpestet edző Nebojsa Vignjevics.

– Most is voltak egyéni hibáink, melyek kísértek minket az elmúlt meccseinken is – mondta Thomas Doll. – Az Újpest dinamikus volt a középpályán és támadásban is, nekünk pedig a bekapott gólok után magunkra kellett találnunk. Stabilabban kellett volna védekeznünk a tizenhatos vonalánál.

De játszottak nálunk olyanok, mint Böde és Otigba, akik alig vettek részt edzésen,

illetve Lovrencsics Gergő megsérült. Ennek ellenére erkölcsöt mutattunk, úgyhogy tudok örülni a döntetlennek.

Thomas Doll még kijelentette:

– Nagyobb játékosállományra lenne szükségünk. Bízom ezekben a fiúkban is, ám ha valaki megsérül, akkor kevés a lehetőségünk. Úgyhogy még két-három futballista érkezése is elképzelhető. Nehéz helyzetben vagyunk. Olyan futballisták, akik Törökországban és Hollandiában játszanak, ilyenkor még kivárnak, hátha kapnak komolyabb helyről ajánlatot. Nem jönnek azonnal ide. Nem vagyunk lusták, de szupersztárok nem fognak Magyarországra jönni. Próbálunk minőségi játékosokat hozni, ehhez azonban szerencse is kell.