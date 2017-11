A Fradi-security, az ultravezér és a klub is hiába kérlelte Bonyhát

Nap mint nap érkeznek az új információk a szombati Fradi−Debrecen meccsen történt verekedésről, de továbbra sem állnak rendelkezésre pontos részletek, ami alapján el lehet dönteni: a két megszúrt drukker az áldozat, vagy a megrugdosott volt vezérszurkoló, akinél a kés volt. A férfit, akinek a lábán 25 centis vágást ejtett a volt előénekes, lakhelyelhagyási tilalommal sújtotta a ferencvárosi ügyészség, miközben a késelő a hírek szerint otthonában pihen, nincs ellene eljárás, ő tett feljelentést azok ellen, akik megtámadták. Az ügyészség úgy látja, önvédelemből késelt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Portálunkat megkereste egy drukker – nevezzük mondjuk K.-nak –, aki ott volt szombaton a kapu mögött a Groupama Arénában, és első kézből származó információi vannak a történtekről. Azért keresett meg bennünket, mert úgy érezte, számos sajtótermék téves információkat közölt, és általánosítva bűnösnek próbálják beállítani a teljes Fradi-tábort. Ő maga évtizedek óta szurkol együtt a kemény maggal, de nem tagja egyik csoportnak sem, mint mondta, ettől függetlenül van szava a tábor ügyeiben.

„Igazából már Máltán látni lehetett, hogy valami nem stimmel. 2014-ben a Sliema Wanderers ellen játszottunk az Európa Ligában, és a meccs lefújása után taxival mentünk vissza a szállásra. Szóltunk Bonyhának, meg a haverjainak is, hogy jöjjenek velünk, de ők mondták, hogy inkább buszoznak. Furcsa volt, hiszen a busz iszonyú messze tette le őket a szállástól, mégis inkább azzal mentek. Ekkor Bonyha már a Green Monsters tagja volt, hiszen miután kijött a börtönből, bevette a csoport. Aztán októbertől jött a bojkott a szkenner ellen, ő és a cimborái mégis bementek” – meséli K. Hozzáteszi:

hogy fizetett-e neki a security vagy a klubvezetés azért, hogy Halhatatlanok néven próbálja megszervezni a szurkolást a kapu mögött, nem lehet pontosan tudni. A tábor úgy gondolja, hogy kapott pénzt a feladatért.

Mint mondja, a Fradi-tábornak lett volna három és fél éve, hogy csináljon vele valamit, de senki sem bántotta. Aztán eljött az október, és Kubatov Gábor megegyezett a táborral, hogy 500 fő szkennel, a többiek egy úgynevezett B kártyával bemehetnek a kapu mögé.

„Amikor megvolt a megállapodás, az egyik szurkolói csoport vezetője felhívta Bonyhát, találkozott vele, és öt órán át kérlelte a meccs előtti nap, hogy ne jöjjön ki a meccsre, vagy legalább ne a kapu mögé váltson jegyet. Még a meccs előtt is, mikor kiderült, hogy ott van, mentek a telefonok, hogy legyen szíves, menjen el, nehogy balhé legyen. Felhívták a klubtól, a Fradi-securitytől.

Egymillióból egy ilyen van, de pont ő az, akit ez nem érdekelt” – így K. A Debrecen elleni meccs előtt Hamberger Ádám, a tábor előénekese rögzítette a 24.hu kérdésére, hogy ő áll fel a kerítésre, de a tábor felhívta a figyelmet, hogy ne legyen bosszúállás azokon, akik bejártak a kapu mögé az ő távollétükben.

A szürke melegítős Bonyhát az oldalsó bejáraton át engedték be a mérkőzésre Forrás: Digi Sport

K. úgy látja, hogy a klubvezetés és a biztonsági szolgálat felelőssége, hogy hagyták elszabadulni a poklot. „Lehetett látni, hogy készült valamire, hiszen bandázsban (ökölre tekert fásli, amit a bokszolók használnak, mielőtt felhúzzák a kesztyűt) ment be. Van egy fotó, amin látszik, egy oldalsó kapun engedik be. A Fradi-security most azzal jön, hogy a farpofa között be lehet hozni a kést… hagyjuk már ezt.

Az tuti, hogy ha a Tóth Csaba-féle biztonsági szolgálat van a meccsen (egyes mérkőzéseken ők biztosítják a rendet idegenben – a szerk.), nem engedik be ezt az embert, mert tudják az előzményeket, és hogy balhé lesz, ha bemegy.

Hagyjuk ezt, hogy mi alapján ne engedjék be. Másokat is raktak már ki úgy a stadionból, hogy nem szolgáltak rá. Tudja, azok se ártatlan bárányok, akik összerugdalták, de ha nem veszi elő a két kést, és nem kezd el hadonászni, akkor legfeljebb kap egy-két pofont. Ha nem kezd el hadonászni, nem pörög be a társaság. Ő viszont már akkor elővette a kést, mielőtt megtámadták volna.”

Persze ha így is van, a késsel való hadonászás senkit sem jogosít fel arra, hogy meglincseljen valakit. Viszont K. azt állítja, bizony voltak biztonságiak a helyszínen, és méterekről nézték végig, hogy a tömeg összerugdalja a Halhatatlanok vezérszurkolóját.

A Fradi biztonsági szolgálata által kiadott közlemény azt sugallja, elvárják az ultráktól, hogy segítsenek beazonosítani azokat a verekedőket, akik az ő soraikból kerültek ki. Tudomásunk szerint a tábor és Kubatov megállapodásának része, hogy balhé esetén ezt vállalja a kemény mag, de jelen esetben kötve hisszük, hogy az ultrák kiadják az övéiket.

„Ha végül az lesz, hogy a megállapodás szerint a tábornak ki kell adnia a verekedőket, de ők nem teszik ezt meg, és ezért az egész tábort újra kitiltják, akkor ez egy igazi összeesküvés volt, a drukkerek becsapása” – mondja K., aki egyébként úgy látja, Kubatov Gábor a felét sem tudja, mi történik a tábor és a szurkolók körül, mert a körülötte lévők nem osztják meg vele az információt. Állítása szerint az ultrákkal való tárgyalás is akkor gyorsult fel, amikor magával az elnökkel tudtak leülni a szurkolói csoport vezetői Nyíri Zoltán operatív igazgató helyett. „Ha a szektorbezárás lejártával nem engedik vissza a tábort a kapu mögé, akkor bizony szándékos provokáció volt az egész, de akkor a jó Isten se mossa le róluk, hogy ők csinálták” – mondja K.

Szerda este megjelent egy nyilvános Facebook-poszt, amelyet állítólag Bonyha barátnője írt. Próbáltuk felvenni vele a kapcsolatot, hogy a másik oldalt is megszólaltathassuk, azonban nem kaptunk választ üzenetünkre.

Csütörtök este közlemény jelent meg a Ferencvárosi Torna Club hivatalos oldalán: „A klub bemutatta a szurkolói vezetőknek azokat a kamera felvételeket, amelyek egyértelműsítik a történteket. A felvételek átnézése után az FTC és a szurkolói csoportok vezetői abban állapodtak meg, hogy mindent megtesznek azért, hogy valamennyi rendbontót – tekintet nélkül a résztvevők személyére – beazonosítsák és kitiltsák.

A felek a korábbi megállapodásukat továbbra is érvényesnek tekintik és elkötelezettek abban, hogy soha többé ne legyen a stadionban olyan erőszakos cselekmény, amely összefüggésbe hozható a Fradival.”